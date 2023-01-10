不久前，台中一對夫妻推嬰兒車走在斑馬線上，遭轉彎的公車撞上，30歲妻子和幼嬰死亡，32歲外籍丈夫倖存。才沒幾天，筆者家鄉宜蘭一名國中女學生於傍晚放學後返家途中，綠燈過斑馬線時，遭疑似闖紅燈的砂石車撞上輾過，失去生命徵象。如果是在歐美日國家，這完全是匪夷所思、不可能發生的事情。因為歐美日國家的汽車駕駛，在任何路口都會禮讓行人，更遑論斑馬線。大部分的駕駛大約在十公尺前就會減速。在這些國家，行人踏上斑馬線的一剎那，汽車駕駛如果沒有完全停下，就要受罰。

政府也曾多方宣導交通禮讓，但行人行走在斑馬線上遭撞身亡的不幸事件卻層出不窮，印證瑞士外交部官網這樣評價來台旅遊：「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在班馬線上都會身亡。」根據交通部統計，截至去年10月底，過去十年來台灣車禍共造成約4000個行人死亡，其中將近一半發生在斑馬線上。

汽車駕駛聲稱沒有看到行人。大家也都相信他們不是蓄意撞人，但悲劇仍然發生，根本原因就是多數車輛行經斑馬線時並不會真的暫停讓行人優先通行，於是斑馬線不再具有真正保障行人的作用，也自然無法讓民眾感到信賴。現況是：即使行人號誌燈已是綠燈、人也走在斑馬線上，依然必須提心弔膽、四處張望，然後小心翼翼地通過。而多年來道路交通管理處罰條例更可以說形同具文，極少見到警方嚴格執行。

前述不幸事件有得到國人高度重視嗎？恐怕沒有，因為事不關己。但我們不妨從台中市那位外籍丈夫的角度設想：一家人完全遵守交通規則，沒有任何疏失，卻晴天霹靂，讓人奪走妻兒的寶貴生命。這位爸爸和其家人要如何接受這極其荒謬、又極為殘酷的事實？如果發生在你我身上，我們能接受嗎？

因為汽車駕駛普遍欠缺對斑馬線的尊重，有泰半時間，我都必須先等待車子先衝過去，才能快步通過斑馬線，說來心痛也百般無奈。而事實上，在台灣也唯有如此，方能自保並減少憾事發生！

（作者為工程師）