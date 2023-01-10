美國華府的智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公布「下一場戰爭的第一場作戰：中國入侵台灣兵棋推演」結果，這場兵推主要模擬24次中國大陸於2026年入侵台灣的各種想定，結果顯示，若美軍大舉介入援台，最終共軍不太可能獲勝，但美、日及台灣也是慘勝，而台灣只會剩下一個沒有電力與基本民生運轉的島嶼。

個人是國軍最高層級兵棋中心的創始人，長期浸淫於模式、模擬與兵棋中，對此多所涉獵。國人習慣性都是先關切戰果，如擊沉幾艘航母、擊落多少戰機等，事實上因為數據皆非實戰值，真正懂的人是不必關心這些的。老實說，兵推中扮演紅軍的人是否完全深諳解放軍戰略戰術、兵力運用與軍事辯證、中國的戰爭哲學等才是問題。我研究共軍戰略戰術多年，始終無法歸納出條理的規則，變化太大，所以不必太重視CSIS這次兵推的那些傷亡及戰損數字，真正要看的是決策的形成與過程因應間獲得的結果與教訓。

雖然台灣在這個兵推的多數想定下都存活，但美、日、台都損失慘重。即使中國大陸的入侵沒有成功，對台灣而言結局是被摧毀，這些想定為台灣描繪了一個黯淡的未來。雖然台灣的軍隊未殘破，但它已經嚴重降級，僅能在沒有電力和基礎建設的島上守衛已受損的經濟。

在美國智庫的報告中特別提到台灣沒有所謂的「烏克蘭模式」。這是很令長期受民進黨宣傳影響的國人心碎的。因為，一旦台海開戰，任何部隊及物資都不可能進入台灣，這與烏克蘭在開戰後擁有源源不斷的外供物資是非常不同的，因此台灣必須在戰爭開始前就儲存必要的物資。其實CSIS完全忘記了台灣堪比生命線的海運航線，彈可先儲，油、氣、糧怎麼辦？

CSIS報告也稱，美軍為了防止中國最終控制台灣，在其24次兵推中呈現了四個不變的定則：一、台灣的地面部隊必須能夠在灘頭陣地遏制中國；二、美國必須能夠使用其在日本的基地進行作戰行動；三、美國必須擁有遠程攻船飛彈，以便從遠處「集中」打擊解放軍海軍；四、美國需要在開戰前全面武裝台灣，並且本身的軍隊立即介入任何衝突。

我認為中國大陸入侵台灣將立即破壞我們經濟賴以生存的進出口，使其經濟在短期內崩潰，因此完全入侵台灣的可能性極小。但美國則完全相反，在美國的大戰略裡已將中國列為逐漸形成對美國的威脅，必去之而後快，台灣是美國激起大陸動武的一張好牌。在過去6年多裡，民進黨政府已是完全聽命美國的提線木偶，未來的台海衝突將會是美國依其國家利益需要利用台灣「升高挑釁」，成為點燃台海衝突引信的點火者，讓中國大陸不得不動武。

這24次兵棋推演，回答兩個基本問題：攻台會成功嗎？代價是什麼？CSIS報告稱，這兩個問題的可能答案是否定的，而且是巨大的。但是「即使客觀分析表明攻擊者可能不會成功，戰爭也會發生。」

（作者為海軍退役中將）