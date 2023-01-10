在大陸防疫改變清零政策後，包括台灣在內不少國家，都要求從大陸入境的旅客必須加強檢驗，大陸則是開始對部分國家「停發簽證」，這是另一種「防疫之亂」。

根據中央疫情指揮中心公布的資料，10日確診人數中，境外移入高達560例，創疫情以來的高峰，且約半數來自大陸。與此同時，包括美、日、韓及部分歐洲國家也對大陸旅客特別要求PCR檢驗。從指揮中心的資料與國外的作法來看，對大陸旅客實施嚴格檢驗似乎非常合理，亦有其必要。

不過，從專業來看，這只是一種「膝射反應」或只求「心理安全」的作法，因為這種作法與各國的防疫措施與理念已完全不符合了。

各國從去年開始，在內部疫苗注射率達到一定程度後，就已走入開放邊境、與病毒共存的階段，美國總統拜登就宣布新冠病毒的大流行「已經結束」了。所有政府的基本思維就是：當內部達成一定程度的群體免疫、致死率與重症率已低，新冠就可視為是「較嚴重的感冒」。也因此現在各國對大陸旅客祭出較嚴格的檢驗，專家都認為沒必要，亦無效果。

以10日國內確診數字來看，新增確診病例為2萬5063例，境外移入560例，來自大陸的不到300例。現在台灣已無嚴格的強制隔離，相較新增總確診數，區區數百例來自大陸的案例其實影響微乎其微。

更別提現階段的確診「黑數」越來越多，許多人快篩確診卻不通報者比比皆是，此時去「守國境之門」，到底有多大的實質意義與效果，難免讓人懷疑。《紐約時報》批評美國對中國旅客入境設限的作法為「鬧劇」，倒頗中肯。