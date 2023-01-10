崩盤還在繼續。

台灣民進黨在去年11月下旬的「九合一」選舉中，遭遇創黨30年來最大慘敗之後，這兩個月來在縣市「立委」補選中繼續一敗再敗。

一片愁雲慘淡中，倒有一人洋洋得意。

他就是這四年來被蔡英文打入冷宮的「台獨金孫」賴清德。

在民進黨的混亂時刻，賴這個「金孫」抓住先機，一躍成為「綠營」聲勢最高的政治人物，有望接下民進黨主席位置並代表民進黨參加2024年大選。

賴清德是「台獨」死硬分子，曾表態無論身處什麼職位都不會放棄「台獨」。

值得注意的是，他最近突然不斷喊出所謂「和平保台」論，民進黨內也有不少附和聲音。外界分析，賴在試圖淡化「抗中」色彩，民進黨兩岸論述在轉向。

「台獨金孫」，在耍什麼花招？

1

「台獨金孫」突然拋出「和平保台」論，與去年以來台灣島內社會民情的變化息息相關。

去年裴洛西竄訪台灣、中國大陸堅決開展反制措施之後，台灣從上到下驚呼「兵凶戰危」。

最近美台軍事政治交流的細節曝光，包括要在台灣廣佈地雷系統、通過學人計劃安排美國人到台灣立法和行政部門工作「監軍」，導致「疑美論」在民間發酵。

再加上台積電變「美積電」等一系列事件影響，許多民調都顯示，台灣老百姓懷疑美國為了牽制和拖垮中國大陸，把台灣武裝成豪豬和烏克蘭化；一旦台海開戰，台灣必須浴血作戰、苦撐待援，美軍只會在外圍施壓，不可能到台灣本土作戰「保台」。

急得賴清德這兩天驚呼，不能讓懷疑美國的言論成為社會共識，否則「台灣會很危險」。

本來，「抗中保台」是蔡英文在2020年打出的選戰主軸，可以說與蔡英文劃了等號。但台海局勢已經發生深刻變化，台灣島內民眾也不可能閉目塞聽，在去年「九合一」中，國民黨打出「票投民進黨，青年上戰場」牌，令民進黨流失不少年輕選票。

台灣輿論還爆出，蔡英文將兵役延長至一年後，有綠營「民意代表」還提議推動女性服兵役，更加刺激了在島內民進黨要將民眾推到岸邊當炮灰的輿論。

在這種情況下，賴清德這個給「抗中保台」舉過旗，又給「親中愛台」叫過好的政壇變色龍，勢必要琢磨出一個新提法，與蔡英文切割，為2024年的選戰做準備。

對「抗中保台」與「和平保台」的區別，賴清德自己解釋說，「抗中保台」是一個手段，在大陸沒有放棄武力統一之下，台灣不得不準備(「抗中」)，目的就是要爭取「和平穩定發展」。

這番狡辯背後的虛偽立即被輿論看透，有評價指出，「反中」沒有和平，「保台」必須「棄獨」。

不放棄挑釁大陸，不放棄「反中」「仇中」，不廢掉「台獨黨綱」、不接受「九二共識」，所謂兩岸論述調整，就只是口號調整，並無實質的、根本性的改變。

作為「台獨金孫」，賴清德的「台獨」形象早已迎風臭了八百里，連美國人都對他的立場表示擔憂，他「和平保台」這副拐，實在賣不出去。

相比含著金湯匙長大的蔡英文，賴清德是個草根。他是礦工的兒子，父親早逝，母親一個人把他們兄弟姐妹六個拉扯大。苦出身的賴清德學業上進，先是考取了醫學院，後又棄醫從政，投靠辜寬敏、李遠哲等「台獨」大佬，搖身一變，他「台獨金孫」的諢號就是這麼來的。

2018年民進黨地方選舉大敗，從行政負責人辭職下台的賴清德忽然要挑戰爭取連任的蔡英文。此舉使賴被蔡英文視為背後捅一刀，後來賴清德大敗出局，被民進黨圍毆，蔡英文收作副手，主要是把賴放到身邊看管。

作為副手，賴平時被蔡英文冷落，沒有任何實權，唯一的任務就是等著正職萬一出事，然後接替。

有島內輿論介紹，陳水扁當選台灣地區領導人的時候，據說在政權交接之際，李登輝面授機宜，就是防住你的副手。於是陳水扁照貓畫虎，重大的文件，都不許他的副手呂秀蓮看。呂秀蓮抱怨幾句，報紙上就諷呂「深宮怨婦」。陳水扁爭取連任，鬧出「兩顆子彈」的疑雲，呂秀蓮至今認為，其實槍手真正的目標在她。施明德百萬「紅衫軍」上街，陳水扁在政權搖搖欲墜之時，每天最關心的還是呂秀蓮的動向，怕呂秀蓮被人煽動而逼自己下台，並取而代之。

島內有「小英天下太子燦（鄭文燦），洪氏兄弟阿國黨（民進黨前秘書長洪耀福和其弟洪耀南、中常委黃承國）」的說法。蔡英文著力培養的是前桃園市長鄭文燦，本來怎麼也輪不到賴清德。然而，鄭文燦和他支持的林智堅先後被爆出論文抄襲造假醜聞，疊加黑金、貪腐傳聞，民進黨選情崩盤，蔡英文佈局瓦解。

本來是邊緣人物的賴清德反而沒惹上什麼騷。他趁著蔡英文辭職黨主席、民進黨一陣大亂的時機，在身體感染新冠的時候還出來宣佈參選黨主席，成為唯一候選人。到這時候，雖然不情願，蔡英文也只好當眾說賴清德是其「適合接班人」。

為了跟蔡英文劃清界限，對外，賴清德拋出「和平保台」論；對內，他信誓旦旦地說自己對黑金深惡痛絕，違法者該關就關。

然而，在這次民進黨大敗中全身而退，不代表賴清德形象就好。

由於他的「台獨」立場太過鮮明，連美國人都對他不放心，儘管他也多次前往美國尋求支持，但美方態度「保留」。

至於賴清德實際會怎麼做，已經有匿名的民進黨高層近日向台媒放話稱，賴清德當選黨主席後，不排除「冷凍」民進黨的「台獨黨綱」，為他參選2024年台灣地區領導人鋪路。

猶如陳水扁2000年「大選」前，於1999年推出「台灣前途決議文」，作為民進黨處理兩岸關係的最高指導政策，代替1991年通過的「台獨黨綱」。

對內，儘管賴清德對查辦黑金信誓旦旦，但民調顯示，有95%的島內民眾對賴清德「沒信心」，僅有3%的民眾「有信心」。

說白了，對賴清德那張臉，外界早就看透了、看夠了，換什麼面具出來都沒用。

2

一位兩岸問題學者對補壹刀說，賴清德提出所謂「和平保台」口號，當下的如意算盤是想一石二鳥。

一個原因，就是之前「抗中保台」牌越來越玩不下去，民進黨去年在「九合一」中大敗已經宣告了這一點。加緊與美勾連或「倚美抗中」不但保不了台，反而導致台海面臨兵凶戰危的風險，島內民眾愈發意識到民進黨在兩岸問題上是在鋌而走險。延長義務兵役期限等做法，也是在把島內民眾往「台獨」戰車上綁。

這一系列做法導致台灣民眾反對聲浪很大。民進黨「九合一」落敗後假模假樣做了一些「檢討」，但實際上只是在想怎樣對島內民眾繼續騙下去，結果就出來了下任黨主席這個模模糊糊、毫無實際內容的新口號。

另一個原因，是賴清德自己要當民進黨主席，而且接下來在黨內佈局和處理上肯定會瞄準2024。如此一來，他與蔡英文以及民進黨內「英系」的衝突和明爭暗鬥已經不可避免。在蔡英文操弄「抗中保台」牌越來越不得島內民心的情況下，賴清德趁機調整，某種程度上也算跟「英系」做出一點切割。

當然，賴清德這套操作及其目的都已被人看透。

國民黨立委賴士葆8日在社交媒體上發文直言，賴清德並沒有務實的論述，除非他完全驅除深根蒂固的「台獨」意識形態，否則喊「和平保台」就只是騙人的華麗口號。

一提到賴清德，大家會想到什麼？一個是他「台獨金孫」的綽號，還有就是他多次聲稱自己是一個「務實的台獨工作者」。

怎麼個「務實」法兒？一位台灣問題學者解釋得好，就是如果做不到，就靠騙，或者只做不說。具體說來，就是在他判定形勢於己不利的時候，就不主動出擊，但實質上還是處處以「兩國」或「一中一台」等「台獨」思維處理兩岸問題。

但賴清德這套騙人的話術很快會被現實戳破。

真要「和平保台」，或者說兩岸和平的真正保障，就是民進黨承認「九二共識」這個兩岸關係和平發展的政治基礎。這是「保台」的唯一可行方案。（李小飛刀&刀劍笑）

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※