過去國民黨要求還稅於民，蔡政府都不理會，但在九合一敗選後，突然一改過去的說法，力推「還稅於民」政策，不僅遭民進黨立委高嘉瑜批評，更引發財經學者的訾議，連甫卸任財政部長的蘇建榮都直批還稅於民是假議題，有多餘的錢應該用來償債，逼得總統府出面回應，指普發現金不是還稅於民的概念，而是經濟成長的果實與全民共享。蔡政府的說法一變再變，已成了「還稅愚民」。

近9年來，我國稅收有8年超徵，只有2020年稅收短徵223億元，主要是因為新冠疫情的衝擊，而且超徵金額愈來愈大，2017～2019年超徵金額約在800至900億元；2021年就暴增至4034億元；財政部1月10日公布2022年全年稅收統計，稅收超徵金額達4950億元，再創歷史新高。

財政部擁有全國稅收的完整資訊，輔以主計總處的經濟數據，理論上應不難推估出次年的稅收金額。產生4000多億元的落差，著實讓人匪夷所思。但當稅收超徵已成為執政者政績的象徵，超徵金額愈高，似乎表示台灣經濟表現愈亮眼時，財政部就有誘因刻意低估稅收金額，使得近年的超徵金額均十分誇張，故意塑造民進黨執政優異的假象，也讓人民誤以為台灣財政狀況良好，進而產生經濟果實與全民共享的虛幻想法。

然而，根據國庫署的統計，我國財政幾乎每年呈現赤字，以2021年為例，即使稅收超徵4034億元，扣除支出不但沒有剩餘，單年審定決算數(已計入超徵額)仍出現4387億元的鉅額負債，這樣荒謬的超徵數字有何意義？

不料超徵更進一步成為執政黨挽救民心的大灑錢工具，蔡總統先是說，超徵稅收「錢要花在刀口上，要幫助真正需要幫助的人」，但民進黨立委群起反彈；行政院長蘇貞昌過去一直反對普發現金，但為了閣揆保衛戰，竟搶在蔡總統之前宣布普發現金，整個決策過程都是政治掛帥。

綠委高嘉瑜指稅收超徵並非「政績」，而是「行政失靈」，在黨內引發爭議後，被迫出面道歉，接著是剛卸任的財政部長蘇建榮恢復學者本色，在研討會上公開批評「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來償還債務，否則等於是債留子孫，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字。

蔡總統與蘇院長遭自己的前閣員打臉，尷尬自是難免，但如此荒腔走板的財政數字，蘇建榮也難辭其咎，近2年超越4000億元的超徵稅收都是在他任內編列的預算。但他直到去職才敢說真話。

依國債鐘資料顯示，截至去年12月31日為止，我國中央政府債務未償餘額高達5.73兆元，平均每人負擔債務24.7萬元，赤字不斷累積下，未來還有國防、社福預算暴增與龐大的能源（台電與中油）補貼，負責任的政府應正視財政惡化問題，而不是玩弄數字遊戲，進行跨代際的掠奪；縱然要發放現金，也應用於弱勢家庭，而非全民大灑幣。高嘉瑜雖因黨內壓力閉嘴了，但蘇建榮基於財政專業說出來的事實，恐怕不是總統府改變說詞就可以遮羞的。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）