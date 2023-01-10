美國學界與媒體熱烈辯論拜登政府「純軍事導向」的對台政策，質疑以過度偏狹的軍事角度解決台灣問題，只會增加而非降低爆發戰爭的風險。面對美國內部的自省，副總統賴清德卻表示，不能讓台灣有心人散播懷疑美國的言論，甚至成為社會主流共識。這種不符邏輯又淺薄的論點只是暴露了民進黨的困境與弱點，不敢檢討完全依附美國的政策，卻要壟斷對美關係的主導權與話語權，而國家利益與人民福祉則不是決策考量的最重要因素。

不能壟斷對美話語權

「親美」是台灣社會最大公約數，這不代表一切「唯美是從」，民進黨卻無法包容任何異議。當部分人士質疑美國出售火山布雷系統，美國可能施壓台灣延長兵役，以及新北市長侯友宜一句「我們絕對不是強國的棋子」，立刻被貼上「疑美」標籤。賴清德甚至說，這對台灣非常不利、會很危險，他打著親美招牌，在尋求大位過程中壓制不同言論，爭取美方認同，充滿了政治算計，形同道德威脅。

賴清德的論點某種程度也代表了民進黨的立場，不但犯有邏輯謬誤，更是只看到表象。今天台海安全與穩定最大的挑戰及威脅是和平元素快速流失，除了中共持續加強對台灣軍事脅迫，在強權戰略競爭下，美國的兩岸政策也隨時調整。

美國過去強調，台灣問題由兩岸人民解決。這也是能尋求和平解決方案的唯一途徑，美國盡其所能營造一個有利於和平解決的環境，兩邊恢復對話是重要的第一步；但今天從不對稱作戰、豪豬島、刺蝟、火藥庫，增加對台軍售到加強台灣國防力量，軍事幾乎是唯一訴求。

美國前國防部助理部長傅立民以「台灣依賴美國不是安全賭注」為題，在國防大學發表演說指出，在印太地區，唯獨台灣沉溺於將國防交付給美國的安逸，呼應美國保護者採取純軍事手段處理對大陸關係；兩岸事務專家史文則指出，缺乏可信的相互保證及節制措施，更高的軍事威懾力量只會提高危機與衝突的風險。

當美國學術界對美國及台灣的政策提出嚴厲但理性的批判時，民進黨卻要求台灣內部對涉及國家安全利益的重大公共議題噤聲，這才是對台灣非常不利、危險的現象，台灣正加速走向「烏克蘭化」就是最鮮明的例證。

美學界示警對台政策

烏克蘭在美國及歐盟全力援助下，有效抗拒了俄羅斯侵略，拜登政府有意仿效「烏克蘭模式」，透過提供軍售、訓練等打造台灣成刺蝟島，威懾中共武力犯台，也可產生牽制中共擴張的作用。蔡英文總統宣布延長義務役時，首先就稱烏克蘭人守護家園的意志感動很多人；外交部長吳釗燮接受外媒訪問時也說，台灣人深受烏克蘭人為主權及自由而戰的勇氣鼓舞。決策者只會迎合美國的思維，不斷強調備戰，「今天烏克蘭，明天台灣」已不再是虛擬類比。

島嶼防衛作戰強調拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸，為三軍聯合作戰，而海空優勢又為決定性因素，但美國主導的「非對稱作戰」概念，甚至延長兵役的決策則以陸軍為主體的本土守備為優先。事實上，當解放軍成功登陸，進入台灣本島，代表島嶼防衛已經失敗，台灣將被迫比照烏克蘭模式，進行最後城市戰、巷戰，戰到最後一兵一卒，屆時將如台積電創辦人張忠謀所預警，「一旦台灣發生戰事，所有一切都將毀滅。」

聯合國人權高專署統計俄烏戰爭已造成6919名平民死亡、11075人受傷，而實際人數遠高於正式統計，軍人則有13000人陣亡；聯合國難民高專署則指出戰爭導致全歐有791萬烏克蘭難民。另外，烏克蘭去年GDP銳減30.4%，去年6月以來經濟損失3500億美元，今年可能高達7000億美元，這些都是蔡英文與吳釗燮沒有提到的慘酷實況。

不可否認，美國的承諾與保證是台灣安全的最重要基石，但美國學者專家頻頻示警，美國愈專注以軍事解決問題，美國本身的利益、盟邦及台灣將承受更大風險，賴清德有責任嚴肅探討美國政策及校準台灣路線，這絕非是懷疑美國。