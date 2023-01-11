1月7日《觀察者網》刊載了一篇由葛漢文撰寫的《美國念念不忘的「島鏈封鎖」，到底有沒有抓住海戰命門？》文章，文中表示，「中美兩國均擁有核武器，針對海上封鎖均極為有限，且對雙方決策者都不具有太高的吸引力。」

美國一向熱衷於島鏈封鎖，不免誇大了島鏈封鎖的價值。在上個世紀之前，島鏈確實能夠達到封鎖大陸的目標，但隨著中國崛起，島鏈封鎖已經喪失了功效。

海軍有思想嗎？

這是個大哉問。如果海軍有思想的話，為何偉大的軍事思想家像是克勞塞維茲、約米尼甚至於孫子等卻避開了海軍戰略？這是他們嚴重的失誤、或是因為其它？

魯瓦克（Edward N. Luttwak）認為，海軍戰略應從「大戰術」的觀點來理解；英國可能誤解了馬漢的決戰理論，否則不會輕易的捲入第一次世界大戰。只有科白（Julian Corbett）把海軍與政治巧妙的掛上鉤，使其能夠真正的成為戰略思想。

1880年之後，陸續出現了三位偉大的海軍思想家：馬漢（Alfred Thayer Mahan）、科白（Julian Corbett）、卡斯特（Raoul Castex），二戰之後就再也沒有出現偉大的海軍思想家了。

他們即使偉大，但對於海軍思想的論述也很勉強，大部分是經驗陳述，很少是關於整體海軍哲學的思辯與體系的建構。在這兩個限制條件之下，海軍戰略理論「落後」在經驗之後是必然的。

之後許多學者似乎不再有海洋的大腦或熱情，充其量只是把海軍當作外交權力的工具，像是卡伯（Sir James Cable）的《艦炮外交》（Gunboat Diplomacy）。然而，作為外交工具的海軍還有思想嗎？

例如在第一次世界大戰前夕，沒有一位海軍軍官或是戰略思想家預想到潛艦對水面艦隊的威脅，直到二戰之前，能夠一眼看穿航空母艦所將扮演的角色者，實在少得可憐，絕大多數都還沉醉在主力艦的時代裡。

再如現代航母的功能也備受質疑。很多人說航母時代已經過了，若果真如此，美海軍怎麼沒停過航母建設？在作戰的領域裡面，航母的易毀性很高，極易受到各種武器像是彈道導彈或魚雷的攻擊；但若把航母當作艦炮外交工具，例如封鎖中國大陸沿岸，還是大大的有用。

無論如何，把一種「工具」視為「思想」，未免太褻瀆「思想」了吧？別忘了，畢竟使用工具的是「人」，而不是工具本身。

島鏈封鎖的「思想」

美國採取島鏈封鎖戰術對付中國大陸。對中國大陸海上封鎖有兩個意義：使解放軍海軍無法戰鬥、切斷中國大陸並保護己方之海上交通線。但在實踐上，美軍無法封鎖中國艦隊，而只能遠距離監視或進行抵近偵察和自由航行。

然而，海上封鎖有其限制：第一，中國必須被說服（或被強迫）放棄海洋。在二、三十年前或許還可能，現在解放軍邁向遠海已是事實，不是誰強迫得了的。在海戰史上，封鎖只能作為輔助手段，最終還是要海上決戰或登陸敵方領土。

第二，中國大陸對外通路必須完全依賴海洋，否則，如果大陸改從陸路向外發展（例如一帶一路），海上封鎖就失去其效用。

第三，即使美軍成功封鎖大陸沿海地區，美國仍無法確定解放軍艦隊是否不再出海挑戰美軍制海權，更何況美軍根本沒有能力完全封鎖大陸。

從積極的角度來看，海上封鎖是獲得制海權的第一步，下一步就是海上決戰與兩棲登陸。從消極的角度來看，由於海上封鎖不具決定性的結果，只能拉長戰線。正是因為海上封鎖的不確定性，使得海軍作戰極難形成一個思想體系，特別是制海權的獲得與維持。

制海權本身是相對的，因為海洋是公共財，我們只能通過不能佔領，它屬於擁有制海權之一方，而制海權的獲得與維持又依賴海軍的實力。海洋不像陸地有高山或平原，哪兒發生戰鬥，那兒就是戰場，誰贏得海戰，誰就擁有制海權。

為能維持制海權，必須依賴海軍經常性的派遣艦艇巡弋，不然是徹底殲滅敵方海軍、或實施海上封鎖，但在實踐上極為困難。像中國這麼大體量的國家，想要有效封鎖中國艦隊，得在每個海上通道都部署艦隊，那是不切實際的。

由於制海權的相對性，表面上看美軍掌握主動，但對於中國人而言，海洋反而充滿了機會與謀略。既然海洋是公共財，你能來，為啥我不能去？偌大的太平洋就像一個圍棋棋盤，到處都是戰場。

太平洋棋盤

去年12月21日，梅德韋傑夫以統一俄羅斯黨的主席身分訪華，引起外界關注。不久，俄羅斯媒體《獨立報》披露，俄羅斯計劃將貝加爾湖以東整個遠東地區，變成一個向中國開放的超大經濟特區。

先別夢想能夠從俄羅斯那兒獲得什麼好處，光是中國政府倡議多年的「振興東北」都沒弄成功，如今何德何能開發俄羅斯遠東地區？撇開經濟特區不談，中國倒是可以依託遠東地區幾個港口例如海參威、東方港和羅斯托夫等，開拓北方航路。

白令海中間的代奧梅徳群島是個象徵性島嶼，在俄屬大代奧梅徳島和美屬小代奧梅徳島之間有一條國際換日線，沿著國際換日線南下，一直可以達到南太平洋的吉里巴斯，巧妙地把太平洋劃分為兩大部分，國際換日線以東是美屬太平洋，以西是中屬太平洋。

「寬廣的太平洋足夠大，容得下美中兩國」，這句話是習近平曾經在2014年11月12日接待美國總統歐巴馬、及在2017年11月10日接待川普總統時說過的話。

同一句話對不同的美國總統各說了一次，難道是玩笑話一句？當然不是。這是中國向美國的政治宣示。一旦中國在白令海獲得島嶼基地，不論是向俄羅斯租借或是種島，從北方沿著國際換日線向南太平洋形成一條航線，就能夠切開「寬廣的太平洋」。

其中的象徵性島嶼是俄屬大代奧梅徳島，作為美中勢力範圍劃分的北方起點，中俄聯合艦隊各自從母港出發後駛向大代奧梅徳島，向東可到阿拉斯加阿留申群島威懾美國，向南則遠航南太平洋，落實了國際換日線的政治功能。

2015年中俄艦隊演習，演習結束後中國艦隊沒有回國，而是北上白令海峽進入北冰洋，美國國務院並未強烈反應。未來，美國將會後悔當時的輕忽而付出代價。

島鏈封鎖必然以失敗告終

當美軍正陷入島鏈封鎖的困局之際，中國艦隊已經跑到阿拉斯加了。在南太平洋，法軍偵察機發現一個以052D驅逐艦為主的編隊，表示中國艦隊在太平洋幾乎無所不在，稍微有地緣戰略眼光的人應該要能看出中國在太平洋的佈局。

雖然中國政府宣稱不會劃分勢力範圍，但實際上就是一種博弈，是一種建立在技術與形勢基礎之上的博弈，這個博弈就是制海權的爭奪。

如前所述，制海權是相對的，它和陸權的領土與主權完全不同。當中國艦隊出現在美國第二與第三島鏈大後方時，漸漸的淡化與模糊了第一島鏈封鎖，使得制海權更加的不確定。這種不確定性可以用謀略來展現，看起來，中國人比美國人更適應謀略。

隨著中國不斷崛起，航母編隊越來越龐大，可以預期中國航母發展不會僅止於此，因為還有一帶一路經濟利益需要航母保護。美中競爭的大戲才剛剛開始。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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