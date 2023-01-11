●看了眼機票價，我默默打開12306

阿白 | 24歲 會計

作為一名已有兩年沒回家過年的「北漂」打工人，元旦假期我就收到了來自家鄉的親朋好友的問候，「今年回家過年嗎？」關於這個問題，今年，我不想再讓他們失望了。

既然要回家，那麼首要考慮的就是「怎麼回去」。說實話，我北漂三年，今年才是我第一次親身經歷「春運」，因為往年我都不會趕高峰期回去，是統一調休找個時間回去，這幾年我回家也都買的各大航司發售的「機票隨心飛」「團圓之旅」產品，產品價格加上機建燃油費，往返的交通成本一千元足矣。

但今年的情況顯然不同往日。機票價格飛漲不說，早幾年便宜划算的機票優惠產品要麼下架要麼漲價，春運期間，兌換限制也極多。打開APP看個機票價格，不看不知道，一看嚇一跳，好的飛行時段機票價格都四位數，加上稅費單程的機票費就一千五百元以上。也有不用一千元的便宜航程，代價就是在上海或者某地中轉，以至於全程所耗時間多出好幾個甚至十幾個小時。

無奈之下，我默默打開了12306。在軟件更新到最新版本後，登錄時又想不起來塵封已久的賬號密碼，選了「忘記密碼」後將密碼重設。登錄之後才得知原來高鐵會提前兩周放票，雖然不能馬上購票，但也不影響我瞭解車次的時間和票價。

經過斟酌，我最後確定了一趟1月20日晚上發車的高鐵班次，雖然用時接近11個小時，但睡一覺就到家也還能接受。最打動我的自然還是價格，動臥票價才880元（人民幣，下同），儘管在去年這個票價都夠我往返了。

值得一提的是，這也將是我人生第一次坐過夜高鐵回家，誰讓打工人要為五斗米折腰呢。

●春運已開始 我還在候補購票

阿強 | 27歲 運營

每年從北京回山西老家，我都要為搶票「拚盡全力」，今年也不例外。

為了兼顧性價比，「窮鬼一枚」的我一般都是坐動車回家，而且，從來沒買過一等座。我回家的時間往往在除夕前兩天，一是正好碰上春運高峰期，二是從北京回山西太原的人太多，因此即便我定鬧鐘定點搶票，也基本是「秒空」。即便有剩票，也都是早上7點發車，需要坐7個多小時從北京回太原的慢車，根本「無從下手」。

為了搶到性價比高的動車票，今年我長了心眼，特意提前了2天買票，但仍然逃不了「秒空」的宿命。

無奈，我只能雙管齊下，一手在12306狂加了10個候補選項，另一手動用12306外掛搶票。我幾乎用盡了所有的辦法，對照火車到站表，在合適時間段內，往前買兩站和往後買兩站的票，我挨個嘗試。但是，票遲遲候補不到。

想起去年春節，就因為候補不到火車票，我不得不切換中轉站，先從北京到石家莊北站，再從石家莊北站坐車回家。

這樣不僅繞了一個大彎子，回家的時長幾乎多了一倍，而且雖然最終搶到一張坐票，但到了石家莊已經是凌晨1點，我需要等到10點，才能去另一個車站坐上第二趟車。

因此，零下6度的深夜，我不得不在四面漏風的火車站裡「扛著困意」四處走動，空曠的候車大廳內，只剩下一隻流浪貓在我腳下喵喵叫，又累又餓的我倒是和它「同病相憐」了。

不知道今年命運如何，希望不要比去年糟。

●每隔10分鐘瞅一眼短信，看搶到票沒

馬小帥 | 28歲 攝影記者

剛過完元旦，我就天天期盼著能早日回到江蘇淮安老家過春節。在瀏覽了各大票務平台之後，我就迫不及待地規劃好了回家的行程：搭乘1月19日12點08分的G2573次列車，從北京直達淮安。

火車票的最早購票時間是發車前15日。因此，我在1月3日就新建了3個1月4日的鬧鈴，以免自己在忙工作時一不小心貽誤了購票時機。

當可以搶票的界面的顏色從灰色變為彩色後，我三下五除二地就在12306下了單，沒想到還是沒搶到票。彼時，我立刻轉戰攜程、美團等平台，找到同一車次準備碰碰運氣，結果同樣是售罄狀態。

於是，我在三大平台還搜索了1月19日前後兩天抵達淮安的其它直達車次。不出所料，一趟車次的票賣完了，其它的車次也完全沒有餘票了。於是，我就只能在各大平台G2573次列車的搶票大軍中排著，默默等待別人退票。為了加快一點搶票速度，我還在攜程加價了38元，但即便如此，還是一直沒能幫我擺脫候補位。

「我回長沙的火車票還挺好搶的，但是車次時間不好，搶到之後，我退了兩次，現在的時間比較滿意。」 在我搶票的同日，我們的主編開始凡爾賽起了她的搶票經歷，聽得我心理暗戳戳地嫉妒。

這兩日，我變得更加焦慮。無論在單位還是在家，我每隔十分鐘就會瞅一眼手機短信，看看自己是不是撞到了大運、搶到了回家的車票。每查看一次短信，心理活動就經歷一次緊張—期待—失落—焦慮的循環。

沮喪的我在腦海中又規劃出了兩種回家方案：一是火車轉乘回家，還有一個是坐飛機。然而，當我看到票務APP上高達1275元的機票價格，幾乎是高鐵409元的3倍時，近來消費降級的我，立馬就放棄了飛回家的方案。

不過，實在不行，我就會採用底線方案——通過轉乘回淮安，這還是比較容易實現的。雖然這估計會多等候幾個小時，也可能帶著大包小包的行李在寒風中穿梭一陣子，但在我看來，終究，春節一定要抵達那個叫做家的地方。

●平日幾百元的機票，這次往返要花6000元

小玲 | 24歲 電商運營

因為疫情防控，我已經兩年沒回過家了，如今終於有機會了。我本來挺開心地計劃回家，根本沒想過會出什麼意外。然而現在的機票價格真的震驚到了我。

我在杭州上班，家住哈爾濱，機票平日也就幾百元。現在，我猜航空公司苦於機票滯銷太久，又大概知道大家都想回家吧，就把價格蹭蹭蹭地抬到了全價的高度，往返要4000元。我從來都沒有買過全價的機票，真的感覺太離譜了！

這還不是我春節回家開銷的全部。在杭州，我養了一大一小兩隻博美犬。這次回哈爾濱，我還得把這倆寶貝安頓好，我打算把大狗帶回家，把小狗寄養在杭州，這樣的話，大狗托運還需要300元，而小狗寄養更是要我忍痛花費1200元。

總的算下來，這一趟回家，我要花費6000元，這對我來說真的是一筆巨資！

不過，第一次托運寵物的我，這次倒也是趁機熟悉了一下飛機托運寵物的流程。沒想到托運寵物也是件麻煩的事情。

首先要確定寵物是不是短鼻，因為短鼻寵物坐飛機是有生命危險的。然後要提前查好哪一班航班有有氧艙。很多機型，比如ARJ開頭的機型都沒有有氧艙，可以提前忽略掉。要提前21天給寵物打狂犬疫苗，並且給寵物開檢疫證明，上飛機前，可以晚一點再把寵物裝進航空箱，避免寵物焦慮。

準備完這一切，我忐忑不安的心總算安穩了。雖然花了不少錢，也花了不少精力，但畢竟兩年沒回家了，我覺得這些付出都是值得的。

（陶淘、馬舒葉、張琳、侯燕婷、馮曉亭、姜輝/燃次元工作室）

（本文來源：燃次元公眾號ID:chaintruth）