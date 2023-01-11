日本首相岸田文雄受到邀請訪問烏克蘭。(圖/美聯社)

日本首相岸田文雄於1月9日晚飛抵巴黎，開始對法國進行工作訪問。這是岸田全球之行的第一站，按照公開的計畫，他將在7天時間裡，遊歷法國、義大利、英國、加拿大、美國5個國家。

新年伊始，岸田為何要一鼓作氣訪問這麼多國家？

原因很簡單，因為今年的西方七國首腦峰會將會在5月，於日本廣島市舉行，日本是峰會的主席國，需要就有關峰會的主要話題與內容，與各國首腦進行事先的溝通協商。

七國首腦峰會為何要放在廣島市舉行？

理由也是很直接：

第一，廣島市是岸田首相的故鄉，他好不容易當一回首相，要光耀祖宗。

第二，廣島市是人類歷史上第一個遭受過原子彈襲擊的城市，當年的那一枚原子彈是美國扔的。但是，如今要警惕俄羅斯也會在烏克蘭扔原子彈。

所以，廣島七國首腦峰會的一大議題，將會是烏克蘭問題。為此，岸田首相已經表示，將會邀請烏克蘭總統澤倫斯基以視頻的方式出席七國首腦峰會，對七國首腦發表演講。

迄今為止，別國送槍送炮，日本只送了幾頂鋼盔和護目眼鏡。日本為啥不敢對烏克蘭慷慨激昂？原因也是有兩點：

第一，日本與俄羅斯隔海接壤，與俄羅斯是鄰國。明治時期，一場日俄戰爭，日本把強大的沙俄軍隊打到投降。而在二戰期間，蘇聯紅軍在中國東北地區消滅了日本關東軍，並占領了北方四島。正因為有這些歷史恩怨，日本一直對俄羅斯有著一種警戒之心，生怕俄羅斯攻占北海道。所以，日本陸上自衛隊的最精銳部隊，大都部署在北海道和東北地區。

第二，日本與俄羅斯正在合作開發遠東地區的石油天然氣，通過海上運輸，俄羅斯的石油天然氣正源源不斷地運到日本，雖然占日本進口總量的比例還不大，但是，卻是未來日本最近的海外能源地。即使日本對俄羅斯發動了3輪的經濟與政治制裁，但是，一直沒有放棄這個俄羅斯遠東地區的石油天然氣合作項目。

最新的消息說，岸田的此次歐洲之行，還隱藏著一項重要的訪問日程，那就是閃訪烏克蘭首都基輔，與澤連斯基總統舉行會談。

在1月6日晚舉行的電話會談中，岸田首相對澤倫斯基總統表示，日本政府將會對烏克蘭進行經濟援助。岸田說：「包括越冬支援，日本政府將全力推進對烏克蘭的援助。」

而在2天前，澤倫斯基通過總統府向岸田首相發出邀請，希望他到烏克蘭進行一次訪問。岸田表示「將會進行認真研究」。

消息說，岸田將會在結束法英義三國之行之後，前往烏克蘭進行短暫的訪問，表明日本政府全力支援烏克蘭抗戰的決意和支援措施。這個時間的節點，很可能是在日本時間1月12日前後。

日本政府已經準備了一攬子援助烏克蘭的方案，據稱總金額將會達到1億美元以上。

岸田為何突然轉變立場，準備大張旗鼓地援助烏克蘭呢？

原因也有這麼幾點：

第一，美國要求日本出錢。既然日本不能出力，那麼，日本就出錢，這是日美同盟自上世紀90年代的海灣戰爭爆發以來的老規矩。所以，日本的援助清單，不僅將會提供給澤倫斯基，也會在13日，遞交給美國總統拜登。

第二，日本此次在訪問歐洲期間，如果直接進入烏克蘭首都宣布一攬子援助計畫，不僅是對烏克蘭的支持，也是帶給北約組織的一份禮物。因為日本已經開始籌畫將北約軍事勢力延伸到東亞地區，以日美印澳的「印太四國」與北約組織共同構建可以覆蓋全球的軍事安保合作機制。

第三，日本認為，俄羅斯對於烏克蘭的軍事侵攻，最終將會歸於失敗，國力也將一蹶不振。而日本已經將保持了70餘年的 「專守防衛」的基本國策，改變為可擁有遠程攻擊「反擊能力」，這一改變，將使得日本也有能力對俄羅斯本土軍事目標實施攻擊。加上美國的核保護傘，日本對俄羅斯不再畏懼，甚至有一種蠢蠢欲動的感覺。

第四，作為七國首腦峰會的主席，岸田親臨烏克蘭戰場，將增強自己在烏克蘭問題上的發言權，以確保七國首腦峰會的「烏克蘭成果」。

岸田的烏克蘭之行，將會刷出「國際存在感」，並為廣島七國首腦峰會的成功加分。但是，能否拉升其內閣支持率，延續其首相的政治生命，則是一個未知數。（作者為亞洲通訊社社長）

（本文來源：「靜說日本」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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