「主啊！當第二次世界大戰進行得水深火熱之時，您讓美國人送兩顆原子彈給日本，結束了戰爭，也送國民黨來台灣，進行統治。我們經過30餘年的煎熬，願主能憐憫我們，以您的全能使時光倒流，讓我們再做一次選擇，那時我們相信，如在兩者間須擇一的情形下，我們願意接受十顆原子彈，而將國民黨送給日本，去懲罰日本帝國主義，阿門！」

這話比起現在美國要在台全境布雷，恐怖多了吧？

這是長老會上，孟祥柯牧師的禱告詞，時間是1979年11月13日，美麗島事件風雨欲來。

這話最先見於228時。美國雜誌說台灣人可憐，本來是歡迎回歸祖國，但中國人暴政官逼，使得台人失望，不自由毋寧死。

當然，美國人不會報導光復一周年，蔣介石夫婦來台，萬民歡呼的景象。那必是假的。

這就是美國人葛超智等搞的認知戰，為的就是要台灣。美方駐台領事館及所屬新聞處、加拿大長老教會（也就是台灣北部的長老教會的源頭），都介入了228事件。

上一世紀太平洋戰爭進行得水深火熱之時，台灣州皇民20萬人與盟軍作戰，現在又轉形為了美國，這個以前的死敵，要去抗中保台，全民皆兵，少年女人也要坐火山車，上戰場…。

蔡英文說「這是一個無比困難的決定，但身為總統、三軍統帥，捍衛國家安全、確保國家利益讓台灣永續生存，確保世世代代民主自由的生活方式，是我作為總統無可迴避的責任。」

這些全島玉碎的話，聽來感人還是恐怖？但是，民調卻說台灣有70%的人都支持，反對黨中國國民黨也對此不表反對。

這是不是更恐怖？

不過台灣人是沒在怕啦，為民主自由甘願受，看到烏克蘭死傷枕籍，戰亂廢墟，還有台灣之光去作烏勇兵，西門町地鐵站也掛出烏藍黃旗，就是為了維護普世價值，一如當年的加拿大長老會馬偕牧師，以及支援西班牙和中國的白求恩醫生一樣。

感人的是，馬偕兒子在228後幾天就到了淡水中學，該校師生去攻擊基隆要塞部隊，事敗後校長老師等3人被槍斃，也有說他們是冤枉的，是校長拿了學生的叛亂計畫，放在口袋裡被誤殺的。

而2018年慶祝228時，當時的國史館館長吳密察說，查到陳儀部隊使用達姆彈，對此深感遺憾。其實，美國國務院台灣密檔開放已久，眾所周知，不是考古新發現。該檔案編號894A.00/3-547，名義上是由駐台北領事布雷克（Ralph J. Blake）所發，但撰稿人是副領事葛超智。

葛日據時期在台任教，實際上是美情報員，他後也親口承認。中研院研究員朱浤源等都做過這方面的記述。

珍珠港事變後，美國國防部遠東戰略小組推動「X島」專案，決定攻占台灣，並在戰後以「國際託管」實際控制。為了戰地政務，訓練行政軍官與翻譯高達2千人，受訓單位設於哥倫比亞大學，葛超智與後來的民主黨議員裴爾（Claiborne Pell）都是其中成員。

但海軍這項計畫與麥克阿瑟的跳島戰術不合，最後羅斯福總統裁決採用陸軍的主張，攻取沖繩，占台計畫取消，只是大轟炸。戰後，葛超智就在台扶植黃紀男等人，成立「台灣青年同盟」，進行台灣託管運動。

當時聯合國甫成立「託管委員會」，美國就想託管太平洋上所有主權不明確的島嶼及國家，以形成對蘇聯的防線。此種主張受到蘇聯、英國等反對，連韓國也不接受，起初在台灣亦未受重視。

「青年同盟」後改組為「台灣再解放聯盟」，由廖文毅擔任領導人，成為最早的台獨團體，固定向美國國務院報告，經費仰賴默許下的台日走私。美國務院的「台檔」載，聯繫人就是葛超智、救濟總署的佩因中校及新聞處的卡托。

228發生後，葛超智多次向美駐南京大使館報告：陳儀政府未遵守與人民的約定，不值得信任；228處委會匯集了所有台灣專業領袖，充分代表民意；並以軍警使用達姆彈及民眾的期望為藉口，希望美國政府介入。3月10日報告，葛更直接表示，台灣50多個機場與現代化海港都可成為美國的戰略資產。

但領事布雷克對葛無法同意，只是全文提呈，但特加一段附註，說葛報告內容明顯有問題。代理大使白德華（Butter Worth）轉呈國務院時，也表示對葛的不信任。

美國大使館命葛到南京解釋，認為葛對於「目前陳儀政府繼續在台灣執政，似乎越來越難有冷靜、公正的評論。」對葛做了不適任評價，導致葛在5月中被送回美國，並被剝奪公職身分。接任布雷克的新領事克倫茲（Kenneth C. Kerentz），也說葛的報告，文筆太過感性，內容問題多，尤其拿228來對比美國獨立革命，根本胡說八道。

美在台協會主任卜睿哲在2007年表示：《被出賣的台灣》並非一本嚴謹的學術著作，葛在事件中，扮演的是「當事人」而非「觀察者」角色，立場並不客觀。朱浤源撰寫多篇論文，探討並抨擊該書中大量的刻意錯誤及偽造史料。中研院近史所學者黃種祥的《228事件真相辯證》一書中也有詳析。連一些傾獨但還有些基本史學素養的學者，也不得不說「George Kerr一生都在推銷其『台灣託管論』，並非他獨愛於台人，實以美國利益為出發點。」

儘管美國大使司徒雷登見了蔣介石，要求派飛機接美眷屬離台。蔣在日記中寫道：「美國人員浮躁輕薄，好為反動派利用，使中國增加困難與恥辱，悲痛之極。」但總得來說，美方還是遵守開羅宣言，無意提出抗議或介入的立場。

歷史巧的是，自稱「是一個中國人，更甚於是個美國人」的司徒雷登（2008），與陳儀（2014）都在同一墓地，杭州半山鎮安賢園。南海逼美偵察機而擦撞墜海的王偉烈士墓也在此。

司徒雷登墓（照片：作者郭冠英提供）

中國戰區美軍指揮官魏德邁，更直接認定228是叛亂：

「從民眾摧毀的巨大財務損失（價值十億台幣，如以1947年的匯率計算，折合兩億美金），和眾多死傷的外省人（超過一千人），以及要求政府軍隊解除武裝，和任由暴動集團重建台灣政府行政組織等角度來看，此次事件很明顯地具有叛變的特性。」

結論period。