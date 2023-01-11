農曆癸卯新年將至，暮冬春轉，萬物更新。處人情社會，國人每及新年之際，講求佳節贈禮，襯時應景，聊表慰藉，和氣生財。近日，民進黨總統候選人賴清德便給藍營送上一份大禮：「和平保台」論。

「和平保台」這個用詞出自賴清德上月24日在高雄的黨員說明會上，他當時主張，台灣是熱愛和平的國家，如果沒有任何一個威權國家來侵略併吞台灣，很希望大家能夠和平相處；冬月28日民進黨公佈敗選檢討報告當天，代理黨主席陳其邁在記者會上回答兩岸議題時，同樣使用「和平保台」的字眼。此一戰略微調，是民進黨直面台灣民情人心對於「和平訴求」的體現，是該黨對於「抗中保台」兩岸論述的檢討成果。

「和平保台」論既祭出，意味著「和平訴求」作為最高價值被兩黨正式加以直面並確立，藍綠兩黨兩岸戰略轉向為「和平的方法論」辯論，即兩黨孰能帶來真正的「和平保台」結果：從選擇戰爭或者和平的「目的論」爭議，業已逐漸轉為誰能及如何確保和平之「方法論」爭議。後者需要藍營方面聚焦並應對，以「和陸保台」作為這一命題的「解方」而鮮明立場，施壓民進黨方面就此「方法論」爭議開出本黨的「切實解方」。關於「和平的方法論」辯論，兩黨孰能孰不能提供切實可行且邏輯通順的「解方」事關兩黨孰有能力解決台灣的「和平問題」。

民進黨自行開出「和平保台」論，倘若又拿不出和平的「切實解方」，等同於自我宣告民進黨無法為台灣帶來和平，而唯有帶來戰爭。這是綠營給藍營送的一份大禮，事關兩黨孰能給台灣帶來和平的「信用能力」，民進黨首先提出這一命題，會否作繭自縛導致自身的「信用破產」值得觀察，而一個毋寧是自我宣告不能為台灣帶來和平的政黨，恐怕在總統大選上也是凶多吉少。

從選擇戰爭或者和平的「目的論」爭議，轉向誰能及如何確保和平之「方法論」爭議，值得藍營認真面對與台灣民眾著力思考，攸關到現行兩黨能否為台灣帶來切實可行的「和平前景」。古人言，國之大事，在祀與戎；所謂「和平問題」無非也攸關「祀」與「戎」：台灣選擇怎樣的「祀」之「文化戰略」，關係到台灣會否面臨「戎」之「戰爭結局」；而怎樣的「文化戰略」取決於台灣如何對自身及其與大陸的關係加以定位。台灣合格的兩岸場域的「定位」要處理好「分」與「合」之關係，尤其在「分」之時照顧到「合」，因和平是在其中：唯有存在連接點才有和平。藍營選擇的「文化戰略」是在「各表一中」與「一中各表」論述下，以「各」言「分」，而以「一」系「合」，連接點與主體性俱在，由是開出本黨的「切實解方」。真不知民進黨之「互不隸屬」究竟怎樣解決此「連接點」問題，來開出「和平問題」的「切實解方」。

「互不隸屬」喧囂了8年，到如今台海中線都貌似未能「隸屬」蔡政府了；而恐怕再來4年兩岸「互不隸屬」，真就兩岸「有所隸屬」了。事關「和平問題」，為政者不可不深思。實質上台灣人民應該清楚的是，兩黨孰有能力解決台灣的「和平問題」早已刻在兩黨的「基因」上：一個政黨只能解決與本黨政綱「目標兼容」的政策目標，而讓一個以「台獨黨綱」自詡的政黨解決「和平問題」毋寧痴人說夢，該黨的政綱成真之時，就是戰爭來臨之日。（作者為四川大學國際關係學院博士生、上海市美國問題研究所研究助理）

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