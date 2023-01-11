澳洲政府9日拒絕給予中國「詐騙犯」王立強庇護，王立強將被遣返中國大陸，曾經喧騰一時的「王立強共諜案」咬出向心夫婦在台灣從事間諜工作，並影響了台灣總統大選結果，此事件從當初的撲朔迷離，於今逐漸明朗。王立強是詐騙犯、向心夫婦共諜案在台灣獲不起訴，但那場資訊不對等、不公平、不正義的2020總統選舉呢？

王立強在2019年對澳洲「第九頻道新聞網」（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes）揭露中國間諜活動內幕，該節目竟然看到外交部政務次長徐斯儉接受訪問，可見這水有多深。然而，能夠啟動國家力量，串聯一場「跨國級」的虛假間諜劇情，掀起「抗中保台」最高潮，等於騙走台灣人的總統大選，幕後高手的能耐超乎想像，事實的真相卻未必有水落石出的一天。

這是一個嚴肅的、極為諷刺的民主問題，一場台灣總統選舉走上「國家機器+鬼神特工+深度造假」的惡質套路，競爭對手不但難以招架，連反擊時間都不夠，造成民主制度的顛覆性破壞。蔡英文的競選對手是韓國瑜，韓國瑜的競選對手卻不僅僅只有蔡英文，還有「誰」？

我們必須反思，如何去避免一場「人為」的危機，眼睜睜看著導致台灣政治災難的發生，卻無能為力去改變。

故事最後的結局，難道就只剩下「韓國瑜，Sorry！」

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