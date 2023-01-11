華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演共軍在2026年入侵台灣。兵推顯示，美軍將「慘勝」，數千美軍陣亡、兩艘航空母艦被擊沉。共軍將有上萬人陣亡，數萬人被俘，海軍「潰不成軍」。美軍共軍，雙雙癱瘓。至於台灣，則會被摧毀，國軍雖未被擊潰，但傷亡人數估計將達3500人，海軍艦艇全數遭到擊沉，全島斷水斷電，經濟重創。

兵推也者，以己之心，度假想敵之腹，背後，更多的其實是當事國的政治計算。我們雖未看到CSIS 兵推的完整報告，卻可根據邏輯提出以下質疑：

所謂「共軍數萬人遭俘」，是被誰所俘？美軍、日軍還是國軍？數萬俘虜安置在何處？按兵推所說，共軍登陸，1萬人陣亡，數萬人被俘，共軍得出動多少艦艇運送這數萬官兵和武器裝備？美日軍隊真有心援台抗中，為何不殲敵於海上，制敵於登陸之前？

最關鍵的問題還是，為什麼一定得將兵推的前提設定為「共軍登陸台灣」？是為銷售「M136載布雷系統」鳴鑼開道嗎？假如，共軍登陸之前，先行斷電斷網斷（天然）氣，國軍和美軍如何因應？台灣還能撐到共軍登陸？各方傷亡人數幾何？又假如，共軍先遣無人機潛入台灣，遂行斬首行動，第五縱隊隨之空降入境，國軍如何因應？美軍界不介入？又或者，中美軍事衝突爆發在先，國軍有必要介入？如何介入？

兵推，有沒有將台灣平民傷亡情形列入考慮呢？戰爭爆發，台灣經濟重創，基礎建設全毀，人民傷亡殆盡，這樣的戰爭究竟能給台灣帶來什麼？美國真想和中國戰場決勝負，請自便，請勿拉上台灣墊背！下回兵推，請將戰場設定在美國本土、日韓美軍基地、釣魚台、南海海域，如何？

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