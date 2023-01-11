根據澳洲《每日電訊報》的報導，公開宣稱自己是個曾在香港、台灣從事特務工作的「中國間諜」王立強，由於涉嫌詐欺澳洲公民，經澳洲法院審理後，其請求澳洲政治庇護的申請遭拒，將被澳洲政府遣返中國。

回顧在2019年，於澳洲「投誠」的「共諜」王立強，時稱自己曾為「中國創新投資」公司董事會主席向心，在台從事干預2020年台灣總統大選的間諜活動，不但瞬時間把國民黨候選人韓國瑜大肆染紅，也造成向心夫婦被控違犯《國家安全法》、《洗錢防制法》，糾葛纏擾至今仍無法離台。

而2021年初，在「間諜行為」事證不足的情況下，北檢雖未能起訴向心夫婦，然那些藉「共諜」王立強之嘴，血口指控「國共聯手介入大選」、群起「抹紅韓國瑜」的綠色執政、媒體、側翼、網軍等，卻在「鬼鬼交鋒」的造謠謊言聲中，得意遂行了最為下作的政治謀算！

真人實事電影《神鬼交鋒》裡的少年詐欺犯法蘭克•艾巴內爾，曾在1963年至1967年間，透過多種詐騙手法共不法取得400萬美元。而「神鬼交鋒」的情節之所以精采吸睛，全在於法蘭克與聯邦調查局探員卡爾之間的捉對絕妙鬥智。然反觀所謂「中國間諜」王立強案，則盡是在綠色執政的極盡搬弄是非之下，公演了令人既感錯愕，又禁不住作噁連連的「鬼鬼」交鋒！

當「假共諜」王立強由於涉嫌詐欺澳洲公民，經澳洲法院審理，拒絕其請求澳洲政治庇護，且又將被澳洲政府遣返中國之際，那一干死把韓國瑜「往紅裡打」的綠色執政、媒體、側翼、網軍等，試問該當何罪？！

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