斥資12億元改建的新竹市立棒球場，近日被挖出廢土、廢電線等共計 500噸的大量廢棄物，猶如一座大型「廢土掩埋場」。其無恥大膽行徑，令國人感到無比駭異！

其實這就是無良土地開發商，行之多年、標準的「一魚三吃」手法：將一塊土地來回重複使用，可以賺錢賺3次：將挖出好土賣給建築商蓋房子，賺1次；挖出來的空洞，讓土方公司填入別處運來的廢土、污染土、工業垃圾等，賺第2次；第3次，鋪上薄薄一層黃土，蓋上草皮，就變成了一座球場，暴利數億。

再送點前金後謝，包括政治捐獻，給官員們打點，就完成了驗收。

一個球場，前後可以賺的錢不止12億，網友看出其中貓膩了沒有？

數十年前，中壢工業區被外商RCA填入了工業有毒廢土，造成地下水污染，讓許多居民及廠區工作人員日後得了癌症。而政府為了清除這些污染廢土，所花的費用，百倍、千倍於當年收購土地的價格。

也就是說，將一塊好好的土地來個「一魚三吃」，糟蹋成一塊金玉其外敗絮其中的爛土，是這群為了賺錢、不在乎污染寶島土地的奸商們，行之有年的惡劣行徑！他們口口聲聲說他們「熱愛這塊土地」，其實是熱愛新台幣而不在乎後代人的死活！

小英男孩林智堅，恐怕至今還不知道他究竟做了什麼孽，讓台灣土地萬劫不復吧？

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