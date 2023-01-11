各位親愛的國人，大家好。我在此鄭重宣布，參與中國國民黨總統候選人的提名選舉。

● 決定國家未來命運的大選

國事蜩螗，內政不修，外交敗退，國際情勢變遷又不利台灣，國難當前，滅頂之危已非空言。救國救民本應是當務之急，但是政黨政客們仍忙於內鬥，爭權奪利為先，面對國家生存發展重要議題，或而徒託空言，或而閃躲欺騙，從來不願直面應對。

當漁陽鼙鼓已經動地而來，海峽中線已不再，廟堂之人卻仍對「是戰是和、如何戰如何和」茫無頭緒，人民則只知焦躁不安地期待新總統新政權，而不問其是否有帶領台灣脫困的解方，這正是我們眼前的困局。

面對國家如此艱難危局，若還只是為了滿足一人一黨權位名利的總統之爭，有何意義？明年（民國113年、2024年）大選，它不應再如同以往，只是為了成就哪一個人或哪一個黨的權位名利，而應是為了確定人民美好未來、國家應有方向的選擇。

● 自己國家自己救

政治非我職業，亦非事業，國家多難，我之所以參與，希望喚起群眾，一起救國救民。因參與只是志業，如同革命烈士與傳教士，在這條道路上，所有權力與利益都於我了無罣礙，因而也無有貪婪與恐怖。

為了台灣的和平繁榮及下一代的未來，我有足夠的知識，能判斷及倡議對國家生存發展最好的政策；有堅定的毅力，能貫徹政見；有無私的胸懷，能納天下英才。這些年來，在救國救民的道路上，我有勇氣，我無所畏，敢為天下先！我雖敢為先，當然也期待所有國人共同自救，眾志成城，自己國家自己救！

●和合方略解決兩岸難題

兩岸關係有其內戰本質，因此事關國家命運，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。誠如多位先進所言，2024大選可能是台灣最後的機會，是和與戰的選擇。無論「是和是戰」，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以「和平」為名，卻行「鬥、拖」之實，或者只是說些「想當年」的種種，來哄騙民眾，而是要有一個扎扎實實的想法，作為走上兩岸對話協商的方案。

「溝通才能避戰，和平才能止戰；溝通需換位思考，和平需具體方法」是應有的認識。誠如各位所知，這些年來，包括上次中國國民黨主席選舉，我均已明確提出「兩岸和合方略」整套方案與構想。我確信，這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。

●四項立即承諾

以上攸關台灣生死存亡的兩岸和合方案，仍將會是我未來重要的政見。除此以外，我也明確承諾，在當選總統的第一天，就會立刻做到下列人民所期待的四件事：

第一，透明政府：立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國。

第二，忠誠國家認同。食國家俸祿的官員不可欺騙自己的國家認同，所有在職與退休政務官員，包括卸任總統，必須白紙黑字宣誓確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是偷樑換柱、借殼上市的所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則即使退休也將停發退休金。

第三，澄清吏治：打擊貪腐敗類，絕不手軟，另編列打鬼基金至少一百億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金，以重建官箴、端正司法。

第四、保住台灣生機：不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣，不讓外國淘空或弱化我們的「護國神山」。不重蹈烏克蘭的命運，恢復四個月義務役期，強化募兵機制，以有效發揮青年力量，提升國家整體競爭力。

● 國之新四維政綱

於此，我也明確宣示，除了弘揚「禮義廉恥」這個傳統的四維外，會以下列的「國之新四維」作為當選總統後的基本政綱：

第一，在國際定位上，以九二共識為基礎，宣示台灣成為「全球非戰和平區」，保證台灣不會變成刺蝟島，拒絕強權操控，不花費鉅資購買不必要的軍備，青年不必上戰場，國家得以在和平環境上蓬勃發展。沒有和平，幸福將是夢幻泡影，這個「全球非戰和平區」的主張是此次參選政見核心中的核心。

第二，在經濟發展上，以開放融入國際經貿為基礎，加入RCEP等區域組織，並確定「減碳無煤、核綠並重」為能源政策，延役核二、核三廠，重啟核四廠，以確保經濟發展的能源基礎及國家安全需要，並發展我國下一代的明星產業。

第三，在教育文化上，導正近30年「教改」帶給台灣在教育、文化、史觀、價值上的迷失，重塑台灣良善價值並增加國際競爭力。

第四，在社會網絡上，讓青年人有安心成家立業的機會，軍公教的退休金與民間團體財產不被剝奪，改革司法，社會各個層面的公平正義能夠彰顯。

● 中道力量展現，沉默大眾代言

我爭取的是中國國民黨總統候選人提名，但我要代表的將不是那個從李登輝以降，已經失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以 國父孫中山先生救國精神、治國理念為依歸，堅持中華文化與中華史觀的中國國民黨。我要走的是真正的中道，代表的是真正熱愛中華民國的沉默大眾。我的當選，必然能為中華民國迎來燦爛的未來。

國難方殷，庶民自救。中華民國需要再次騰飛，期待您的支持。贏回未來，你我開始，一起為我們國家的命運與下一代的未來奮戰，讓我們可以在不久之後歡笑成功！（作者為孫文學校校長）

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