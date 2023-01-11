張亞中宣布參選國民黨總統候選人提名選舉，並強調政治不是他的職業或事業，而是想喚起群眾自救救國。（范揚光攝）

張亞中正式宣布爭取國民黨提名參選2024總統，並發表以「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始」為題的參選宣言。

當然，張亞中若以國民黨的身分參選，必須先通過國民黨的初選，國民黨畢竟是個大黨，總統大選不是沒有人選，只是有些是政治明星，大家耳熟目詳對其並不陌生；有些則隱身幕後，有學識能力也有經國治世願景，只是乏人問津。目前比較浮出檯面的有趙少康、侯友宜、朱立倫；另外郭台銘和柯文哲也蠢蠢欲動，其他鴨子划水的亦不乏其人，只是張亞中敢站出來，向傳統制式的國民黨喊話甚至挑戰，打響平民崛起第一槍；不像2015年那樣國民黨怯戰，洪秀柱站出來｢拋磚引玉｣，張亞中這次展現的是當仁不讓，有理想有抱負就勇於表達。

嫻於施政的政治人物固然有其表現的舞台，但有救國救民理念的人也應該給予他展現鴻圖的機會，當初誰會想到韓國瑜像平地一聲雷，震驚了全台，不僅藍營如大旱之望雲霓，甚至短短3個月之內越過三山五嶽，橫掃綠營南部大本營，全國民眾都仰首翹望這顆不知從哪冒出的彗星。

是顆黃金就不可能永遠被埋在土中，總會有他竄起的機會。現在國難當前，兵車倥傯，國民黨對兩岸政策左右為難，只要任何能提出和平方案者，均應給他一個機會。

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