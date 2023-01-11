民進黨九合一地方選舉大敗後，面臨黨內外強烈的檢討聲浪。不過如果探究選民和支持者以及黨內的在上位者這兩種立場的群體，之所以想要檢討的初衷可以發現，選民和支持者要求檢討是因為覺得現在執政者的做法不正確、不夠將民眾的利益放在眼裡、不夠體察真實的民意，然而在上位者或黨政高層提出檢討的用意，無非只是為了選贏下一次的選舉，未必認為當前的施政有問題。更有甚者，可能在私底下將民怨與不滿視為無理取鬧、不知好歹。

為什麼會說這些在上位者無心真正的政治，端看2022年底的選戰剛落幕沒多久，2024總統大選哪一黨哪一派究竟會派誰出選，就已經被炒成一大話題。不只執政黨，在野黨也有許多有心問鼎大位的勢力正在積極運作、虎視眈眈。今天可能誰還在放出參選風聲想要試水溫，明天又有誰直接宣布參選。

可是說來說去，這些參選人還是跳不出黨派與意識形態的框架，提出真正的政見與施政藍圖，只流於抨擊對手及競爭者的口水戰。當參選勝選成為政治人物踏足政治的目的，而非為民服務、解決問題、帶領民眾走向更好生活的手段，誰來參選除了可以當作茶餘飯後的八卦內容，對於真正關心國家未來走向、想知道誰才能來處理眾人之事的老百姓來說，又有什麼意義？

而政治人物都無心政事，只想當大官的結果，就是會有更多令人費解的人選坐上高位。相傳將從蘇貞昌手中接任行政院長一職的前副總統陳建仁，去年在桃園為同黨市長參選人鄭運鵬輔選時，曾經脫口以「天主說要幫鄭運鵬」這種宗教說法催票。雖然無法證實天主有沒有這麼說，後來鄭運鵬也選輸，但台灣終究是個政教分離的國家。下一任閣揆堂而皇之地以教領政，還要怎麼討論政策？難不成以後施政有問題，也要讓他口中的天主來負擔一部分責任嗎？陳建仁學者形象很好，當官後就忘了自己是誰，完全聽命主子、聽命於黨意，把人民放哪裡？

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