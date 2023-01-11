林智堅「論文門」事件喧騰至今已近半年之久，其中曲折迂迴、精彩的情節不斷輪番上演，聲量之高，恐怕是近年來最引人矚目的好戲。如今演畢落幕，最終的結局是林智堅被「雙殺」，撤銷了台大、中華的兩個碩士學位，雖然林智堅還有重加申訴的管道，但明眼人都知道，鐵案如山，縱有方唐鏡如此善辯的訟師，也是難以撼動結局的。

殊不料，當初主導此劇發展的林智堅業師陳明通，力駁此議，在帷幕已漸漸落下之際，卻又喝令升起，宣稱「智堅的案子，很確定是一個冤案」，想來後續或許還有若干戲外戲將要上演。

林智堅的案子如果是「冤案」，那牽涉到的問題，就非同小可了，而最直接受到衝擊的，無疑就是台大的學倫會以及台大的聲譽。換句話說，陳明通是公然向台大下了戰帖，否定了台大學倫會所作的決議，台大基於捍衛自家聲譽起見，自是無法迴避。國安局長、台大教授兩個分身合而為一，直接挑戰了全台首屈一指的最高學府，當然是精采可期。

我們不知道陳明通掌握了怎樣足以翻案的證據，認定林智堅是被冤枉的？而且在未來林智堅法定的申訴過程中，會不會提出更強而有力的證明？但是，從整個案件發展的過程中，真正無辜蒙冤的，絕對不是林智堅，而是余正煌。

余正煌早於林智堅畢業一年，論文俱在，任何人想要抄襲他的論文，他都無法阻止。學界公認的倫理慣例，是以發表先後判斷孰為原創孰為抄襲的，當然，其中可能有些特例，是先發表者「偷竊」了未發表的論文，搶先發表。因此，如欲證明林智堅的「冤案」，則非將「偷竊」之名，硬生生按在余正煌頭上不可。陳明通從事件被揭露以來，寫了數篇洋洋灑灑的文章，欲為林智堅開脫，強調其為「原創」，其實也早已有「暗示」的企圖，要余正煌「捨己為人」，擔待下來。

余正煌當時的處境，是非常為難的，因為陳明通不僅僅是他的口試老師，而且在其後續的寫作過程中，也曾獲得他的部分幫助，更重要的是，他身為新竹調查站一個小小的調查員，陳明通卻正是他最高層的頂頭上司。業師、長官的雙重壓力下，余正煌其實只有兩條路可走，一是聽從陳明通的安排，委屈自己，甚至當眾聲明自己的確是「偷竊」了林智堅未發表的論文。這對余正煌來說，其實是最有利的一條路，未來陳明通一定會在別處給予他更優厚的補償，升官發財，指日可待。

但是，就在多數人認為余正煌極可能走順風順水之路的時候，余正煌卻選擇了另一條逆風逆水的道路，為維護自身的尊嚴，出面嚴加駁斥，並以具體的訴訟程序，捍衛自家的清白。這是儼然有知識分子風骨與氣節的作法，卻也是最危險的。余正煌在調查局工作己久，豈會看不出此一險境？但終究還是義無反顧，倒是令人由衷敬佩的。顯然其中的險況已經展開了，余正煌在出庭前夕張貼一文，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，究竟意味著什麼，稍諳政治門道的人，都可體會出其中的無奈與憂傷；「要戰就來」，卻又顯示出其無畏無懼的精神，令人感佩。

兩本重疊性如此之高的論文，必然有一個是原創、一個是抄襲的。余正煌分明發表在先，理應是原創，卻被屈打成「偷竊」，這是一「冤」；身為學生，面對偏心的業師、長官，非得要其俯首認罪，這又是一「冤」，冤冤相乘，未來的仕途，無論如何都必然受到影響，這更是「冤中之冤」，這豈是林智堅可比的？

陳明通企圖借「原創」混淆視聽，即便能夠順利舉證，也難逃脫學倫的指摘，因為，如果「偷竊」成立，請問是誰「偷竊」了林智堅未發表的論文給余正煌的？身為教授，如此左右移轉、公然舞弊，則又何師道之可言？假如陳明通真的證明了林智堅是被「冤枉」的，那余正煌也同樣無辜蒙冤，而釀成此一「冤案」的罪魁禍首，究竟是誰？當然就呼之欲出了。陳明通又何所逃於天地之間。

（作者為退休大學教授）