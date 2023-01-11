總統蔡英文於元旦前召開記者會，親自上陣宣布義務役役期延長為一年，並且訓練內容、待遇等要項都有大幅度改革。總統府高階幕僚副祕書長黃重諺透過網路節目專訪，對外提供決策過程實況照片，顯現蔡英文總統在官邸內，在茶几旁以蹲下姿勢，與國防部高階幕僚討論兵役制度影像。

同時黃重諺更透露，「兵役延長制度前後修改了56個版本，為的就是要在第一次跟國民說明的時候，就能讓國人知道兵役改革是對的」，同時更強調拍攝前述與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論影像時，「當時已經討論到第40多個版本。。

從此種對外刻意放話曝光資訊顯示，此項義務役役期調整案，必然是透過相當長期幕僚作業，既然聲稱是經過修訂56個版本，最後才能定案，吾人就必須要嚴肅提問，假若真是修訂過56個版本，必然是經過56次會議討論、參謀協調與幕僚作業過程，相關會議記錄、政策草案版本、協調會辦紀錄以及簽呈奉核處理流程所製備之公文檔案，必然是要存檔備查；請問前述資料是否亦是要比照蔡英文教授升等紀錄，封存保密30年？

義務役役期調整牽動整個社會脈動，本案不僅應歸屬於國家安全政策，更是重大國防政策；而依據《國防法》第十條：「行政院制定國防政策，統合整體國力，督導所屬各機關辦理國防有關事務。」因此在行政院層級跨部會協調討論政策版本，顯然是理所當然。同樣從國家安全角度切入，由國家安全會議所負責召開之政策協調會議，當然亦是天經地義。

我們不敢奢望當前國安團隊與政府高層，會對外公布定案前所曾討論過之55個版本內容，但總是能夠拿得出不可能被列為機密之會議通知單，向社會證明這56個版本不完全都是在總統官邸所召開之密室政治產物，而是透過國家正常與正當政務處理體系與規範所產生之政策研議結果。

國安團隊不是公關團隊，討論如何對外向民眾解說之新聞稿內容，不論有多少個版本，那個不是政策研議過程中，可以被定位成草案之版本。假若將新聞稿與政策說帖版本，當成政策草案版本，那才真是證明蔡政府決策高層是將國家安全挑戰當作公關危機處理，根本就搞不清楚什麼才是真正國家安全與政府決策。

蔡政府只剩一年幾個月就要結束營業，假若是透過正規政務處理流程研議出56個草案版本，態度嚴謹確實值得肯定；假若都是花時間在草擬新聞稿與拿捏論述發言內容，翻來覆去修改字辭，必須擬出如此多版本。最後對外公布後，還要不斷找政府官員出面補充說明，才能平息各界質疑聲浪，真是飯桶也不過如此啊！（作者為中華戰略學會資深研究員）

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