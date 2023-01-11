蔡英文總統擁有英國名校博士學位，歸國後在政治大學執教，並如願升為教授，姑且不論其中的疑點與爭論，但她曾為學術中人殆無疑義。然而，她擔任總統後，卻一而再再而三傷害學術界，重創校園自主，戕害學人風骨，恰與她的出身背景背道而馳。

台大校長管中閔曾遭蔡英文刁難與阻滯一年餘才上任，如今卸任了，他在交接典禮致詞時指出：「對於未來，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。這樣台大以及其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。」這席話鏗鏘有力，說的痛切，道盡學術界備受政治力宰制的悲哀。

對比蔡英文對台大準校長和抄襲生截然不同的態度，可以照見她毫無學人素養與情操，有的只是政客黨派利益至上的思維，以及恣意操弄權術的卑劣心思。她不僅卡管，還將解套讓管中閔上任的教育部長葉俊榮趕下台，至於那個協助許多綠營研究生抄襲、取得學位以換取個人權勢的陳明通，雖萬箭穿心卻仍安坐在國安局長寶座上。這種差別待遇分明是價值觀的倒置，更是衡量人才標準的錯亂；正與邪、善與惡、是與非的基本判準全被顛覆。

更不堪的是，林智堅明明論文抄襲信而有徵，台大學術倫理委員會也在深入調查之後作出裁決，確定林智堅嚴重抄襲，但蔡英文仍然「挺堅」到底，下令全黨支持林智堅與台大對抗。她的說詞如今看來是何等的不堪與齷齪：「長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。」、「只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。」她繼而大聲疾呼：「支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。更重要的是，在民主社會，我們一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。」究竟是何等猥瑣的心靈才放得出這些臭不可聞的惡言惡語？

正是在她主宰之下，台灣的學術界越來越被汙衊與扭曲，非綠學者不願參與校長遴選，因為怕又被卡關；大學校長與主管不敢公開表達政治觀點，不敢「妄議」教育問題，因為教育部會砍預算；眾多學者專家不敢議論時政，普遍噤聲，多成鄉愿，因為他們取得政府標案、補助、獎勵必須保有「政治正確」，否則將會碰壁。綠化的權勢大力伸展，全面滲透，如今已掌控學術界的生殺大權，學生組織也多被宰制， 許多大學的學生組織唯民進黨意志是從，儼然成為綠衛兵，他們深知，如果表現「優異」，畢業後有機會成為小「林九萬」。蔡英文心中的「台灣價值」就這樣向下紮根了。

蔡英文的價值座標只有黨利與權謀，崇高價值和專業原則不復存在，她掌權近7年，學術界該有的價值倫理、專業精神、自主地位都變得荒蕪了。學術與政治之間那條不可跨越的界線，她大踏步踩過，完整無缺者幾希。