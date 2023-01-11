在大陸認識許多朋友，共同的緣由都是因為他們對台灣有一定的熟悉度，文化圈尤其如此。我北京有個寫影評的學生，是大報的資深編輯，90年代認識，當時見到她最大的詫異，是這個年輕人怎麼比我更熟悉台灣電影，對侯孝賢、楊德昌等人，她是如數家珍。北京曾開過幾次黃春明作品的研討會；對台灣作家，如白先勇、朱家三姐妹、簡禎、張大春等，不少人更有傾慕之情；雲門、優人神鼓在特定領域各領風騷，席慕蓉、余光中，則連一般人都熟知；龍應台、蔣勳外界有不同評價，書則一直暢銷；賴聲川、王偉忠的知名度既超越了文化圈，流行音樂則從最早的鄧麗君到羅大佑，再到李宗盛，影響整整的一代人；而幾位談儒釋道的朋友更就成為大陸菁英人士的生命導師。

然而，這幾年到大陸，就發覺談他們的人少了。少，一定程度當然是因大陸的文化自己站了起來，例如：這幾年大陸極力提倡復興中華文化，就讓兩岸在此的差距縮小，有些領域甚至已超越了台灣。當然，這裡也避不開政治的影響，當台灣執政者致力於「去中國化」，民間的敵意螺旋升起，談台灣的人自然就少。

少談，直接影響的，是台灣在兩岸間存在意義的消減。原來，文化是可以超越概念及意識形態，並對生命產生本質影響的，台灣，在中國文化面對當代上所呈現的成績，更是它所以能「以小為大」的關鍵，而這也是兩岸民間社會最好的潤滑劑，其消失，能不令人慨嘆！

消失的原因，也有來自我們自己認知的不足。舉例來說，論規模與經費，金馬獎都比不過大陸金雞獎與香港金像獎，但大陸電影人卻以能拿到金馬獎為榮，所以如此，除了評審有更多的可信度外，還因參加的影片主題基本不受限，所以能「以小為大」，成為華人電影世界獎項的標竿。

以此，如果能認知到這個獎項的重要性，那麼即便在頒獎時出現一些意外的插曲，事後也可以拉回藝術文化的原點做些補救，畢竟，沒有哪個受邀的來賓，必須在現場承擔某些意識型態的批評；但事後，由於這意外插曲所表述的，是台灣執政者所要的政治正確，就這樣讓一個經營多年的影展，迅速縮小為台灣人自己玩的東西，而許多人還慶幸這樣的改變，以為台灣辦的影展獎落台灣，是天經地義的事。

一個台灣辦的獎，主旨當可以設定就是要獎落台灣，但一個已在華人乃至國際社會都帶有指標意義的開放性影展，就這樣內縮為自己人辦自己人受獎的獎項，何只可惜，更就是一種萎縮。

原來，認知到台灣發展出來的一些文化特質，在兩岸人文間具有它的標竿意義，本是既可發揮影響，也不費資源之事，可惜過去既沾沾自喜於自己的居高臨下，沒有善用這些資源，現在更就閉關自守，想偏安求全。

而如今，由於大陸底盤大，領域拔高的可能性強，即便台灣原占優勢者，情勢也常今非昔比。以茶文化為例，大陸的茶藝最先都來自台灣，但如今在尖端部分，何只不遑多讓，更常令人有驚艷之感。大陸之大原就讓人不可小覷，但台灣許多人在比較兩岸時，卻常停留在過去的印象，看在識者眼裡，雖不能說就乃井蛙窺天，但一定的自閉性則的確存在。

當然，這樣說，也不代表台灣不能回復成顯眼的存在，畢竟，不同制度、不同的歷史進程，台灣對事物的許多看法，依然可以成為大陸有心人的重要參照，而關鍵就在我們的自覺。

可如果像現在這樣，以兩岸隔絕為自己立身之本，那台灣影響力的全然消失，也就為期不遠了。 （作者為文化學者）