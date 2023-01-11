烏克蘭總理什米加爾接受韓國媒體專訪，他指控俄國在烏克蘭製造了廣達25萬平方公里的地雷區，比整個朝鮮半島22.1萬平方公里更大，不僅使得民眾行動困難，而且「對我國農業造成嚴重破壞」。他希望有豐富掃雷經驗的韓國，能協助烏克蘭掃雷。

「今日烏克蘭，明日台灣」，在美國的縝密規畫下，我方將支付1.8億美元，向美國購買14套「M136火山車戴布雷系統」，這套系統具有高機動性及快速布雷效能，十分鐘便可以在台灣海岸埋下1萬3400顆地雷，不要多久就可以讓台灣海岸布滿地雷。

這兩則消息的差別在於烏克蘭的雷區是由敵國俄羅斯布下的，而台灣的雷區卻是出自「美國爸爸」的細心安排。對於這樣的安排，蔡政府外交部「向美方表示誠摯感謝」。

不僅如此，為了要求台灣能夠跟中共打一場「不對稱戰爭」戰爭，「美國爸爸」除了要求台灣提高軍事預算之外，同時將提供20億美元的軍售貸款，將台灣轉變成為一座「亞洲的軍火庫」，同時將派官員到台灣的行政部門，監督執行。

蔡政府對於「美國爸爸」的要求，一向是言聽計從，百依百順，不敢有絲毫違抗。不久之前，蔡政府三巨頭剛在總統府宣布將延長役期，國防部立刻如響斯應，編出說帖：守備部隊戰時須運用巷道、障礙及兵火力等手段，並支援主戰部隊作戰。

我不知道「美國爸爸」對於蔡政府已經準備把台灣搞成「遍地烽火」的高度配合，是否感到滿意？我感到大惑不解是：搶灘登陸是二次大戰前後的戰術。如今無人機已經非常發達，中共的科技並不比美國落後，美國人自己都經常用它進行「獵殺行動」，如果中共決定要攻打台灣，難道他們不會如法炮製？如果他們知道台灣的海岸布滿雷區，後面又有台灣囝仔組成的「守備部隊」嚴陣以待，他們會用「諾曼第登陸」的戰術，來踩民進黨布下的地雷？

芝加哥大學教授米爾斯海默在他「大國政治的悲劇」中指出：面對中國的崛起，對美國最有利的策略，是使用各種計策，誘使兩岸進行「血腥的廝殺」。美國只能保持「隔岸觀火」的態度，絕對不可捲入。當美國判斷他的實力不足以克制中國，他們就應該「跟台灣說再見」。

台灣人民應該嚴肅思考的問題是：當那一天到來的時候，如果蔡英文故技重施，說「2024以後就不是我的事了」，台灣人民該怎麼辦？是無語問蒼天呢？還是效法烏克蘭，請經驗豐富的韓國來幫我們掃雷？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）