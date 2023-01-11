大陸防疫解封，尚未嘗到經濟成長的果實，公衛與社會問題已四處延燒。這不是大陸獨有現象，歐美國家在疫情鬆綁初期也面臨相同處境。飆升的染疫及死亡人數，打亂生產步調，衝擊消費信心，連帶也影響經濟數據。甫公布的12月製造業PMI，不管是官方或民間，均再度下滑，連續數月落在景氣榮枯線50以下，衰退意味相當濃厚。非製造業PMI，因人流移動受限，更暴跌至41.6，不僅較上月大減5.1點，也創下2020年疫情爆發以來新低。

將迎來消費爆發潮

部分外媒及專家學者抨擊北京決策草率，倉促解封造成疫情飆升，原已惡化的經濟將雪上加霜。諷刺的是，同一批人，不久前還主張，大陸若不趕快鬆綁動態清零政策，經濟伊于胡底，變臉之快令人咋舌。

依據各國經驗，疫情解封鬆綁初期，確實會對短期經濟，帶來龐大壓力。尤其內需消費，因大量確診或怕被感染，民眾大多選擇足不出戶，吃喝玩樂行為大舉縮減下，消費自然不好。大陸非製造業PMI暴跌反映了疫情，但各國解封的經驗顯示，影響最劇烈約為一季，最長也不過半年。就經濟層面而言，這類市場選擇行為，衝擊程度會較人為管制來得小。

這也是愈來愈多外資投行上調大陸經濟成長率預測的原因。去年底野村、大摩及高盛就已看好今年大陸經濟，今年年初大華、瑞銀及花旗也都認為大陸經濟最壞時刻已經過去，今年經濟成長將有望看到5%、甚至5%以上。理由都是解封之後，下半年極高機率迎來消費與投資爆發潮，其中又以消費最受期待。

根據大陸國家統計局統計，這10年來，即使納入2020年疫情衝擊最嚴重這年，消費對經濟成長貢獻率平均高達53.4%，遠高於投資及淨出口的41.5%及5.1%。若僅看去年數據，也可發現同樣事實。2022年第2季大陸經濟創下自疫情以來最糟糕表現，成長率掉至僅剩0.4%，源於封城效應重創消費，消費貢獻率暴跌211.2%。但第3季陸續解封，消費貢獻率又重新站回52.4%，經濟成長率也跟著反彈至3.9%。

除此之外，面對當前全球景氣衰退疑慮，國際經貿不確定性及風險大幅提高，外部需求變得愈來愈不可靠。IMF最新世界經濟展望報告指出，2023年全球恐有超過1/3經濟體會出現衰退（連兩季經濟負成長），其中又以歐美先進國家局勢最為險峻，整體經濟成長率預估將只剩1.1%，是除2008年金融海嘯及2020年疫情衝擊外，近40年來最差表現。作為全球消費主力的歐美，又是大陸第一及第二大出口市場，經濟不振導致需求萎縮，勢必會嚴重拖累大陸出口。這似乎都呼應著，今年大陸經濟，還是要依靠內需消費。

居民儲蓄總量驚人

既然消費如此重要，官方也表明全力支持消費發展，那麼，大陸究竟有無底氣可以驅動消費並成為經濟火車頭？答案顯而易見。

一方面，大陸居民儲蓄總量驚人，統計至2022年11月，居民活期加定期存款高達117.5兆人民幣，約為GDP一倍。整體儲蓄率45.5%（2021年），則位列全世界前段班，是消費底氣之所在。

疫情壓抑民眾3年多，全面解封後的報復消費潮指日可待。大陸宣布國境解封，各線上旅遊平台立刻被擠爆癱瘓，出入境機票訂單暴增，1月8日國境解封，機場立刻擠滿出國人潮；國家信息中心大數據發展部大數據顯示，大陸18個城市地鐵人流熱度最新指數達61.4，較12月低點大幅回升36.5個點。大陸民眾不是不願消費，而是在嚴格管制下無法消費。如今人為管制取消，一旦短期確診及死亡人數高峰期過後，自然有機會持續引爆消費熱潮。

大陸消費潛力非常高，但在服務性消費、汽車、住房等領域，仍受到若干限制，妨礙了消費潛力的釋放，正如習近平去年中央經濟工作會議中所說，要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來，若能做到，今年大陸經濟值得樂觀期待。