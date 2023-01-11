前台大國發所教授陳明通10日在立法院審查預算時，針對立委要求他就論文案正式向國人道歉，並立即請辭下台時表示，林智堅的案子，很確定是一個冤案！

日前新竹市長高虹安開記者會，公布新竹棒球場有高達152項嚴重缺失，甚至包括挖到磚頭、廢棄電線等，美國媒體還報導這座球場無法作為經典賽熱身賽場地，非常丟人。對此，前新竹市長林智堅指出，新竹球場還沒有驗收，如果有什麼疏失，應該要回到契約精神，向施工廠商要求盡速改善，並且高虹安要清楚承諾，什麼時候可以啟用這座棒球場，以回應市民期待云云。

林智堅的話中沒有任何反省，反而把責任推給高虹安，彷彿新竹棒球場不能作為正式比賽賽場是高虹安造成的，渾然不覺球場是在他市長任內發包、而後不斷增加預算，還急著在選舉前，邀請總統蔡英文參加「2022味全龍新竹主場開幕戰」。當時有「總統級」的背書，為什麼現在又說還沒有真正驗收？林智堅根本就是前後矛盾。

陳明通的學生林智堅、鄭文燦等人的論文已被台大認定為抄襲，且學位也被學校撤銷，在台灣的高教領域，從來沒有出現過這種事情，外界頻頻要求陳明通應該辭職下台，不料，他不但繼續端坐在國安局長的位子上，甚至九合一選舉都結束一個多月了，陳明通居然還大剌剌地說林智堅的論文是個冤案。

陳明通與林智堅這對師徒死不認錯，藐視學術的程度前無古人。民進黨去年九合一選舉之所以會大敗，兩人「功不可沒」，如果他們再不閉嘴，只怕民進黨會一路輸到2024。