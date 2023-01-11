解放軍1月8號突然雷霆出動，57架次軍機、4艘次軍艦持續在台灣周邊活動，引起島內震動，解放軍這次行動很不一般，媒體用了兩個詞來概括描述，分別是「三面圍台」和「全線突破」。

何謂「三面圍台」？從國防部公布的解放軍軍機航跡圖來看，57架次的解放軍軍機同時在台灣北部、西南和東南空域出沒，形成三面包圍之勢，與去年8月斐洛西訪台後，解放軍鎖台演習非常類似。

又何謂「全線突破」？我們知道台灣一直主張有條「海峽中線」的說法，但這次解放軍進出，幾乎是從北到南全線突破了所謂的「海峽中線」，徹底粉碎了台灣自設的一條「楚河漢界」。

這樣的大動作自然引得島內人心惶惶。在解放軍圍島軍演期間，國軍各種任務機、艦艇及地空、岸基反艦導彈均處於全力運轉備戰狀態，從北到南各基地戰機更是疲於奔命，不少住在空軍基地附近的民眾也嗅到了一絲不尋常的氣氛，還以為關鍵時刻已經到來，直到解放軍東部戰區發布消息，這才知道原來是在軍演。

蘇貞昌在接見德國國會議員訪問團時說，中國突然宣布在台灣周邊軍演，但台灣從不退縮，自由民主國家團結才能對抗威權、武力恣意擴張。這聲明聽來軟弱無力，完全不知道民進黨政府能拿出什麼積極作為，只想拖自由民主國家下水，搞得場面有點尷尬，來訪的德國國會議員不知如何表態回應，只能講些場面話敷衍過去。

那麼真正問題來了，解放軍為什麼要在這個時候展開如此大規模的軍演？按照東部戰區的解釋，此次軍演的目的是檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行為。

注意，反擊的是外部勢力與島內分裂分子的勾連行為，這個外部勢力，顯然就是美國，而看到這，台灣人民才恍然大悟，原來麥卡錫不僅不是台灣的保命符，反倒成了催命符。就在解放軍圍台軍演前一天，美國眾議院共和黨領袖麥卡錫經過15輪投票總算當選眾議長，成為美國政壇第三號人物，而麥卡錫在當選前就信誓旦旦，一旦當選必然要效仿斐洛西，複製「前任」去年8月分的舉措。

因此解放軍這次在台海周邊的高強度軍事示威，就是為了提醒美國，中方對美方的僭越行為採取的是零容忍態度，如果華盛頓不端正自己在兩岸問題上的立場，還是說一套做一套，那只能硬碰硬了，同時這也是在警告島上的台獨分裂分子，不要試圖走鋼索，否則代價你們承受不起。

盱衡解放軍這次的示威是非常強有力的，因為自從斐洛西掀起訪台風波後，解放軍在台海的演習呈現兩大趨勢：第一是演習越來越密集，逐漸常態化；第二是演習的力度越來越大，實戰意味也越來越強。而且國防部還注意到，自無人機在俄烏戰場大放異彩後，解放軍不少長航程無人機也開始投入到對台演習的序列之中，這說明解放軍的演習不單單是威懾，更多還是為實戰做準備。

當下麥卡錫的眾議長寶座還沒坐熱，所以大陸的威懾警告也還停留在初步階段，但如果麥卡錫真要將他之前的豪言壯語付諸行動，那大陸定將動真格採取激烈行動，讓麥卡錫真的成為民進黨的催命符了。（作者為台灣青年聯合會理事理事長）

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