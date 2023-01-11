美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發布兵推，設定在2026年，如果中共解放軍侵台，將全數遭殲滅，損失138艘艦艇、155架軍機、戰死人數達1萬人，並有數萬人遭俘虜，中國海軍和兩棲部隊幾近全滅。當然也有美軍損失慘重的報告，更有台灣陸海空軍死傷數萬人的預估。但最讓人感到恐怖的是，沒有看到3個字，對所有人都是重要的3個字：台灣人。

戰場在台灣人的土地

是的，在軍事戰略家眼中，只有武器，無論是飛彈、戰機、艦艇、航母、坦克，一切都只是戰爭機器。連軍人也一樣，被視同作戰機器人，無論是陸海空軍種。他們已經不是父母的兒子，不是人子的父母，而是一個個拿著槍的機器。於是你會看到那樣的數字：台灣陸軍估計死亡3萬人，海軍全滅，空軍全滅，但死亡數不計。

然後，你還要看到台灣電力、水力設備全毀，沿海的攻防戰爭，以西部最為激烈，解放軍轉而從東部上岸攻打台北，沿海戰況慘烈…。這中間，唯獨沒有3個字：台灣人。是的，就是尋常的人民，完全沒有人在意。

要知道，這些戰場都是在台灣人的土地上，在我們現在生活著的家園發生，是我們去買菜、逛街的街道，是我們成長讀書的小鎮。那些美國打算10分鐘埋1萬3400顆地雷的海邊，還有許多文化人，在那裡開書店、咖啡館，夜間演唱台灣民謠。

這都是我們的家園。然而，在美國戰略家的眼中，這些只是坦克要通過的土地，是飛彈要落下的戰地，是軍隊要攻防的陣地。台灣人民的生存，一個字也沒有在美國軍方戰略家的眼中出現。

從一個台灣人的眼裡看出去，戰爭會是這樣的：原本漁民生存的海濱，會布滿地雷，以後漁民如果不小心，會被美國地雷炸死。青少年帶女生去海邊談戀愛，請小心防風林中有地雷。台灣海岸變成比戒嚴時代還恐怖的地獄。

原本我們生活的小小家園，會變成廢墟。多少青年現在正在繳貸款的房子，戰爭一起，全部歸零，繳了30年房貸的房子，變得一文不值。誰會來買隨時要變廢墟的房子？逃難都來不及了，你手上的股票也全部歸零。那些你平時停車的地下室，會變成躲避飛彈的大型防空洞。而學校與醫院有可能是避難所，但飛彈會分別嗎？

難道沒有和平的機會

生活機能也會喪失，沒有電力，沒有網路，沒有供水供瓦斯。更麻煩的是台灣的糧食自給率只有30%，沿海被包圍，就算美國來救，也不可能空投食物，缺糧斷電，人民要如何生存？就算你想跑出國避難，台灣可不是烏克蘭，可以越過邊境逃難；台灣是一個小島，你能往哪裡跑？

這就是美國智庫兵推裡，未曾說出的真實。是的，對台灣人來說，最重要的不是誰打了勝仗，而是能不能生存？如果不能生存，最後就算是美國打贏了，家園變成廢墟，老百姓死傷幾十萬，請問，這種戰爭有什麼意義？

更直白地說，在美國兵推之前，台灣人最該問的是：到底為誰而戰？為何而戰？難道沒有和平的機會？難道台灣只能當美國棋子，用2300萬人的生命，毀滅台灣人的家園，去成就美國的帝國霸業，這是一個正常的政府會做的事嗎？為什麼台灣要聽美國指揮，在美麗的海濱布滿地雷，這樣才叫「美麗島」嗎？

看美國兵推，最讓人寒心，最難以忍受的，就是中間未曾看到3個字：台灣人。台灣人的生命與家園，完全被漠視。那不被看見的「人」啊，是我們的親人，我們的孩子，我們的家園！

請張開眼睛，好好看清楚！好好珍惜自己的親人，珍惜自己的家園！在戰爭來臨之前，台灣人民還有機會拒絕戰爭，拒絕美國把我們的家園變廢墟，拒絕美國把我們的孩子變成戰場的死屍。人民要盡一切努力，尋求和平，不管是向政府施壓，或者在選票上，選擇和平，教訓那些帶來戰爭的政客，乃至於盡一切民間力量，推動和平運動。這是我們能為孩子做的事。這也正是美國兵推給台灣最重要的啟示。