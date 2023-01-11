原本死守新冠清零的中國大陸，其思維與措施，都受到自由社會與外在國家的訕笑或批判。但「白紙運動」似乎突變了原本的防疫邏輯和思維，馬上可與病毒共存和開放邊境管制，又讓全球戒慎恐懼。

大陸這個持續龐大的經濟體，對於資訊流通的方式，每每與美國和自由體制國家衝撞，或許中國大陸的深邃，就像萬里長城後面看不到的玄機，大陸要控制住大量人口不躁動的智慧，其中夾雜著經濟、政治、族群、權力、自由等多因素的收放。

以黨領軍、以軍領政，中國在這樣的方式下強大，變成美國的眼中釘，於是華為科技的領先，抖音程式的風行，就用「資安問題」，一一套牢。這次大陸新冠的快速解封，無疑的給西方世界或我們另外的省思。單一「中心化思維」，以我們的價值觀去看待大陸，好像不是鐵的紀律。

首先，標榜網路自由和科技近用的精神，根本是遙不可及理想。在許多社會，用Google入口搜尋資料，用YouTube 看影音，或是用谷歌地圖找商家，都是強而依靠的「既存標準」，我們被這種方式餵養成長。美國主宰全世界絕大部分的作業系統到標準，號稱自由為標竿的美國，用這些中心思想將世界拉成網內一家。當華為或抖音壯大，極有可能破壞美國既存利益後，中國貨就成了箭靶。

其次，美國「懼怕」華為或抖音成為科技主要實踐者，其實最怕的就是未來知識流通體系會被中國給掌控。於是乎，絕地反攻的籌碼，就是靠著當前美國中心化的思維來馴服整個世界。疫情控管過嚴沒人權，疫情鬆綁太快是沒責任，反正話語權都是自由社會來表意，反正「網路管制」的中國原罪，只能接受外面單一給的評論。

這場霸權到科技冷戰背後，讓我們學到，中國大陸的「大」，是不同於他國管理方式能夠照本宣科的一體適用。而中國自我，若能學習與涵化壯大的手段，善加維持人民資訊使用權力，不要成為另一獨霸，才會受到全球公平的對待和尊重。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※