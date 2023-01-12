「馬上到春節了，我們這個海鮮大禮包份量足、品類多，趕緊拍一號鏈接。」已是晚上8點，吳升樺還戴著老虎造型的頭套，在鏡頭前向網友們兜售著年貨。

吳升樺的直播間位於福州市台江區中亭街，這裡是福州最熱鬧的服裝批發市場之一。

一個多小時直播下來，吳升樺走出直播間，顧不上休息片刻，又直接來到另一個直播區域，調試燈光、測試話筒，與主播交代著直播的細節。

「新春將至，直播帶貨銷售的熱門產品是各種的禮包、海鮮、零食、地方特產、茶葉等等，主播們都在加班加點搶佔春節商機。」忙完了手頭的工作，吳升樺才坐下歇息，向中新社記者打開了話匣子。

「為什麼會戴著頭套直播呢？」對於記者的好奇，吳升樺說，平時直播的過程之中，時間長了難免會有點枯燥，通過頭套等形象的變化，能夠讓大家有更多的新鮮感。

五年前，看到大陸的電商發展機遇，吳升樺開始經營網絡直播業務。如今，他的公司有四十餘個直播間、從業人員200多人，年營業額達3000多萬元人民幣。

從事網路直播運營近五年來，吳升樺已經在行業中嶄露頭角。在他看來，文化融合到電商的直播帶貨裡面，可以讓商品有更好的議價，也可以讓直播更吸引人。

吳升樺的曾祖父是福州市晉安區鼓山鎮鱔溪人。2005年從台北初到福州，吳升樺原本只是「想看看祖輩生活地方」，卻意外發現商機，留了下來。

在福州創業生活的十多年裡，吳升樺切身感受到了大陸對台胞台企發展的支持和關愛：台灣青年在榕創業，有租金的補貼，有裝修的補貼，還有一次性創業補貼；在用工上，台企用高校畢業生有一個社醫保的補貼……他表示，對於「登陸」發展的台灣年輕人來說，這些都是很有幫助的。

吳升樺看好電商行業的發展前景。他告訴記者，因為累積了成熟的電商直播經驗，很多跨境電商企業開始與他洽談合作的意向。他希望通過電商合作形成的選品供應鏈，再用短視頻和直播帶貨的方式獲得更多海外銷售量。

如今，越來越多台灣青年來到大陸就業創業。在吳升樺看來，最重要的就是腳踏實地，「機遇和風險並存，只要好好努力，願意去做，總能收到好的結果」。

2022年10月，在福州出現新一輪本土疫情時，吳升樺第一時間報名當志願者，協助醫護人員和社區工作者，進行核酸採樣的信息錄入、秩序維護和數據摸排等工作。

「作為福州的一份子，也要貢獻自己的一份力量。」吳升樺第一次當志願者，穿上紅馬甲時責任感油然而生。

今年春節，吳升樺和家人決定留在大陸過年，「福州的年味很濃，春節可以多走走多看看，過一個祥和溫暖的年」。（吳晟煒）

（本文來源：中國新聞網，原題《台灣主播福州直播賣年貨：從「尋根」到「留下來」》）