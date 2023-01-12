新年伊始，震驚產業界的新聞就如潮水般湧來，本報報導美國電腦品牌戴爾（Dell）通知供應商，希望到2024年停止使用中國製造的晶片，並且大幅減少在中國生產的其他零組件；另外一家電腦大廠惠普（HP）也正在評估將生產線撤出中國的可能。另外，中國組裝代工大廠立訊再下一城，傳出將與蘋果簽訂高階iPhone組裝大單，打破富士康獨家組裝iPhone Pro的格局。

戴爾、惠普、蘋果都是以終端消費市場為主，理論上並沒有國家安全與軍事衝突的顧慮，他們傳達的訊息極為清晰，雖然中美關係近期有顯著的改善，但是產業供應鏈脫鉤（Supply Chain Decoupling）的腳步卻絲毫沒有減緩的跡象，全世界脫離世貿組織（WTO）建立的秩序，正在快速奔向雙供應鏈、甚至多條供應鏈的產業與貿易架構，地緣政治衝突迫使產業全面脫鉤，是所有企業決策者不可承受之重。

除了電子產業生產線的脫鉤，我們也觀察到，在根本沒有國安威脅的服飾、運動鞋類等消費品產業，也面臨脫鉤的考驗。2022年各跨國企業的財報即將陸續出爐，我們選取愛迪達、Nike以及多家跨國服飾業的營收報告可以看到，被稱為「國際品牌」的跨國服飾公司去年在中國業績紛紛出現重大衰退，曾經靠著中國市場獲得重大業績增長動能的愛迪達等，去年在中國的營業額竟然暴跌將近3成，相對的安踏、李寧等中國民族品牌則快速取代國際品牌的市場。

國際品牌在中國銷售大幅衰退，源頭可以推至2020年開始醞釀的新疆棉花事件，中國網民從2021年3月開始對H&M等國際品牌發起抵制運動，事件已經在媒體大幅報導，就不贅述，但是自此國際品牌在中國市場的業績就江河日下，2022年雖然有疫情清零封鎖造成的零售市場急凍，但是國際品牌從中國退卻，大陸民族品牌的興起，形成品牌脫鉤趨勢。

在脫鉤的大趨勢下，台灣廠商被迫放棄最有效率的生產模式，必須建立至少兩套的生產供應鏈，仁寶、緯創為了滿足戴爾、惠普需求在越南、泰國等東南亞國家耗費鉅資投資新廠，在財務、管理、人員上的成本都顯著上揚。全球被動元件MLCC（積層陶瓷電容器）龍頭日商村田製造所，除了完善中國新廠之外，也在泰國、菲律賓、與日本投資或者擴充新廠，供應鏈從最有生產規模的一條變成多條，以因應終端廠商的脫鉤要求。

還有，不只是中美地緣政治衝突，美國帶頭補貼新能源、電動車、衛星網路等具有未來性的產業，政策從傳統的開放美國市場、歡迎全球企業銷售，轉換成以巨額的財政補貼來扶植「本土企業」，拜登總統力推的《降低通貨膨脹法案》，給予「美國製」的電動車每輛最高7,500美元的巨額補貼，把歐洲、日本、中國製的電動車排除在外，已經引發歐盟與美國之間的貿易爭議。但是，德國做為歐盟最大的經濟體，在俄烏戰爭的能源轉換政策下，給予德國能源企業巨額補貼，也同樣違反歐洲共同體的開放原則，將非德國企業排除在外。各國政府如雨後春筍般冒出的產業補貼，迫使業者必須在不同國家進行重複投資，類似台積電赴美設廠的無奈，成為各大企業無法逃避的負擔。

產業鏈全面脫鉤的趨勢，給廠商帶來的挑戰是全面的，從最源頭的原物料採購成本增加、零組件供應鏈時程拉長、運輸成本增加、勞工成本的大幅上升、或者難以找到有效率且穩定的勞工、多重供應鏈所必然發生的「長鞭效應」（Bluewhip Effect）下必然產生的庫存增加、連帶財務上流動資金調度的困難、以及以美國帶頭，各國政府越築越高的關稅與行政壁壘，每一個環節都同時指向「成本上升」、「管理困難」、「攤提折舊大增」等負面衝擊，還有，供應鏈整體成本上升、資源運用效率下降的結果，也將使得全球的通貨膨脹高居不下。

「脫鉤」將是2023年全球產業局勢的主旋律，所有生產要素的波動度都會增加，成本會上升、最終侵蝕企業的獲利，但是廠商在脫鉤洪流中沒有逆勢而為的選項，只能謹記達爾文的「物競天擇」：最強、最大的物種不會是最後的贏家，只有能夠不斷適應改變的物種才能生存（Only the fittest will survive）。