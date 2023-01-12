2021年8月，美國《紐約時報》引用韓國研究（Hankook Research）與新聞雜誌《SisaIN》聯合進行的一項調查，撰文報導：「韓國的反中情緒大幅提高，尤其是年輕族群，甚至已超越前殖民國日本，成為韓國人『最討厭』的國家」。調查結果同時顯示：喜歡美國和喜歡中國的比例，是顯然懸殊的6比1。

時隔兩年，韓國首爾「中央日報」與非營利獨立智庫「東亞研究所」則是選於去年7月21日至8月8日間，以《韓國助美武力協防台灣》為題，對於全韓18歲以上成年民眾進行「面對面訪談」。該調查結果於近日經美國智庫「國家亞洲研究局」發佈，細細闡述在高度「厭惡中國」與「俄烏戰爭」的雙重影響下，韓國民眾對於「援美助台」的真實心境。

上揭調查結果經美國國防部所屬智庫「井上健 —— 亞太安全研究中心」趙成敏教授撰文指出：在18.0%的受訪民眾，直言「反對南韓介入」台灣緊急狀態的同時，雖有22.5%的民眾「支持韓國軍隊參與美軍的聯合軍事行動」，但有高達42.0%的民眾，卻認定「南韓應僅限於為美軍提供後方支援」。就此，趙教授於其結論明白寫道：總體而言，韓國助美武力協防台灣的最可能情況，是「間接支援，遠遠地在後方補給、照應。」

前年8月，日本「產經新聞」即曾撰文呼籲：「在日本政府針對朝鮮半島局勢緊張狀態，持續就非戰鬥員撤離行動（NEO）展開各種模擬演訓的同時，若「台灣有變局」，則實與朝鮮半島陷入緊張狀態時的NEO「前提不同」，是日本亟需面對的新課題。

看看日本眼中的「台灣變局，實與朝鮮半島陷入緊張狀態時的NEO前提不同」，以及韓國助美武力協防台灣的最可能情況，是「間接支援，遠遠地在後方補給、照應」，這日韓的接連揮棒，是不是打殘了「抗中保台」？

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