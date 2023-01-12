報載蔡總統與行政院長蘇貞昌日昨舉行例行會議，蘇當面向蔡表明，立法院休會後，將按慣例率內閣閣員總辭。蔡英文雖感謝蘇貞昌的辛勞，但並未像過去強力表態留任閣揆，蘇貞昌下台恐成定局。消息傳來，相信許多人都是額手稱慶，蔡總統總算做對了一件事。

蘇貞昌就算是現在下台，也是史上在任最久的行政院長，但從他長達4年的政績表現，也是大家公認幹得最差的閣揆，真可謂罄竹難書。僅列舉蘇院長歷歷在目的幾項厚顏惡行，檢驗一番他在任時的「醜行劣跡」以為回顧，也讓他自己知道早就該下台的原因。

騙神：2010年蘇代表民進黨參選台北市長，為爭取同情選票，乃在台北市保安宮保生大帝面前稱「不會再選第3次台北縣長」。但沒想到2018年卻又再度代表民進黨回鍋競選新北市長，並以「看到新北市停滯不前現狀，甚感不忍」為託辭。殊不知在民間信仰中欺騙神明，是會被「天打雷劈」的，連這種事他都敢做，就遑論其他了。

粗魯：2018年9月蘇貞昌出席瑞芳區競選總部成立大會，在離去時遇到當地里長陳志強上前陳情。陳正要開口表達訴求時，蘇反問「今天是在幹什麼你知道嗎？」並當眾搶走連署書，且用力拍打陳里長的肩膀和肚子。此一不堪情景經影片傳播後引發各界撻伐。蘇隨後雖表達歉意，但卻牽拖是「匆促中碰觸到里長」。

厚顏：民進黨2018年九合一選舉慘敗，時任行政院長的賴清德立即率內閣總辭。蔡總統乃任命曾於阿扁時代當過院長，且歷經2010年台北市長敗選、2018年新北市長慘敗的蘇貞昌出任行政院長，陳其邁為副院長。由於蘇、陳二人均是敗軍之將，使組閣人事遭受非議，並有「敗選內閣」之稱。此一安排不僅創下民進黨的惡例，也為荒唐施政種下惡因。

霸道：2020年5月，蘇視察高雄榮民總醫院屏東大武分院工程進度時，因為院長林曜祥答不出「地下停車場有幾個停車位」，竟然惹怒了蘇院長，當場責怪林「你還說行政能力強哦，現在我一考，你連車位幾個都搞不清楚？」蘇並表示未來還要來看，「不要被我問倒」。楊院長事後只好表示，「感謝院長教育，告訴我們要做什麼」。

失職：為因應新冠肺炎疫情擴大，2020年1月20日成立了「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，接著很快地在同月23日宣布提升為二級開設，以迄2月27日進一步提升至最高等級一級開設。此時，身為牙醫出身的衛福部長陳時中仍然兼任中央疫情指揮官。照道理防疫單位指揮官位階自然應當隨之提升，畢竟這是需要行政院各部會溝通與協調的單位，行政院長蘇貞昌才是最佳人選。但狡猾的蘇卻讓陳時中當了砲灰，使防疫政策及決策都出了問題。

據了解，就在傳出蘇貞昌將走人消息後，民進黨立院黨團群組湧入一波「挺蘇」聲浪，認為檢討不能變成自我否定，更不能讓認真做事的人在羞辱中下台，並呼籲讓蘇揆留任。在許多支持國民黨的人都希望蘇「幹得愈久愈好」情況下，真要讓人懷疑這些挺蘇民進黨人士是否是藍營派在民進黨「臥底」的，要不然至少也是「綠皮藍骨」或「國民黨的同路人」。

蘇貞昌下台的時候，雖然時機已晚，難以挽救蔡政府頹勢，但還是止血的一招。積滿一身怨氣與怒氣的人民，仍要對蘇說：「你早該走了，好好地回家閉門思過，有生之年多做一點善事、彌補過錯，以免留下千古臭名。不想送你！」

（作者為大學英文講師）

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