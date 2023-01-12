1月10日日本第11管區海上保安本部稱，中國海警船4艘早上10時30分過後，相繼進入尖閣諸島釣魚島（我稱釣魚台；大陸稱釣魚島）海域「領海」內航行約1小時45分後離開。中國海警即刻在官方微博上證實：「中國海警1301艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航」。另我國防部公布1月9日共軍蘇愷-30機3架、殲-16機4架（部分兵力），以及10日蘇愷-30機1架、11日蘇愷-30機2架與TB-001無人機1架，先後在接近浙江與福建交界處之台灣海峽中線北端越線。上述情況，引發日本高度關注。

據聞，日本最快1月12日將在鹿兒島縣西之表市的馬毛島，開始建設駐日美軍航艦艦載機進行「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的整備地。預計2年後，機場跑道工程可完工，屆時美軍可在該島執行訓練任務。由於其地理位置約正對上海、浙江舟山，如美軍在此部署F-35戰機，將對中國形成具大威懾效果。

近期，1月8日日本自衛隊第一空降團等1000人，與駐日美軍以及首次參與的英澳軍人代表約100名，在日本千葉縣模擬運用運輸機和直升機空降，奪回遭敵佔領的離島。另國外媒體又稱美軍欲在沖繩等西南諸島，建設軍事彈藥庫與遠端火砲，抑或在前者部署短、中程機動導彈陣地。美國正計畫2026年前重組駐沖繩海軍陸戰隊瀕海作戰團（MLR），以提高對中國軍隊的威懾力和應對能力。

日本2012年9月10日將我釣魚台收歸國有，12月5日美國參議院通過國防授權法修正案，將釣魚台納入《日美安保條約》第五條適用對象。2014年4月25日，時任美國總統歐巴馬與日本首相安倍晉三發表聯合聲明，《美日安保條約》包括尖閣諸島在內，適用於所有處於日本行政權之下的區域。

對此，中國將維護領海領空執法單位，從原分散在國家海洋局、中國海監、公安部邊防海警、農業部中國漁政、海關總署海上緝私員警等部門，重組國家海洋局，2013年7月22日掛牌「中國海警局」並由國土資源部管理；期間中國海監（現海警船）船由單艦、雙艦、逐次提升至編隊4艘艦船在上述海域巡弋。2013年11月23日也宣佈在東海劃定防空識別區，並將釣魚島空域納入。2018年海警隊伍轉隸武警部隊，並納歸「中國人民武裝警察部隊」指揮。中國領海領空執法單位，納入中央軍委會下轄解放軍統一指揮，乃是基於反制日本政府與海上保安廳策略。

其次，日本近年聯合美國、以及少數英法澳印等國兵力，在日本本島與西南諸島等附近海空域，進行反登陸演習之舉。除中國特別在2021年2月通過《海警法》，直接授權中國海警機構在「外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時」有權使用武器。

2016年6月份日本發現中國首次派遣一艘軍艦開始接近釣魚台西北海域鄰接區的跡象，2018年1月份戰區又提升至一艘093型核動力潛艦，在釣魚台東北附近海域的鄰接區潛航。

從日方揭露中國軍艦在上述海域常態部署的時間大約在2020年底，前（2021）年日方更向國際媒體指稱，中國海軍在釣魚台北方的北緯27度線附近部署2艘軍艦。可見，中國解放軍海軍兵力逐漸成為海警船海上執法單位的後盾已經形成之外，艦船往來東海與西太平洋的區域，已經從原本頻密在宮古海峽進出，轉往台、日間的與那國嶼、西表島、宮古島等以西水域，明顯針對日本以保衛尖閣諸島為名，欲擴充前者諸島島上軍事設施嶼兵力部署。

最後，今（2023）年隨著日本政府臨時內閣會議上通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件、提高國防經費投注日本西南諸島軍事建設等，並明載持續擴軍的中國是日本「空前最大的戰略挑戰」、以及去年下半年美日印澳四國在日本以南海域進行之「馬拉巴爾2022」及美日「利劍」聯合軍演、近日日美英澳等國空降兵，以及其他支援海陸空諸軍兵種兵力在日本千葉縣模擬奪島等情況。

隨著中國海警船編隊在釣魚台海域領海區域密集地巡弋，中國空中兵力在釣魚台西北空域之浙江與福建交界處台灣海峽中線北端越線活動，這種看似對台灣北部空域形成壓力，實際從近期中國東部戰區空中兵力的配置與美日等軍事聯盟的軍事訓練科目等觀之，中國對於釣魚島領土主權的維護，已經從第一、二層海警海軍艦船的調度防禦，提升到第三層空中兵力快速制空制海的運用，此舉將更對日本形成巨大的震懾反制新策略。

也由於，中國東部戰區海軍陸戰隊第三旅於2017年的成立，以及071型船塢登陸艦3艘、075型兩棲攻擊艦2艘、後續福建號航母等陸續成軍，勢必將提升對於釣魚島領海主權維護的力度，將加深日本對於尖閣諸島防禦經費與兵力投入的數量，未來中日釣魚島的爭端將呈現白熱化，短期中日高層外交更難有突破的跡象。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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