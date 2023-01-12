雖說在俄烏戰爭中，西方國家最大的願望沒有實現，憑藉著北約源源不絕的軍事援助，全方位支持烏克蘭，給俄羅斯施壓，也沒有一舉打垮俄羅斯，但是，俄羅斯卻還是陷入了困境。不僅這一仗打到了現在，隨著西方國家不計成本給烏克蘭提供軍事援助，並且提供的武器越來越先進，也越來越具針對性，俄羅斯可能都不知道該怎麼結束衝突。

所以，即便俄烏局勢中，西方國家的付出和努力並沒有取得最大的效果，但能在自己不流一滴血的情況下，操控烏克蘭消耗俄羅斯，也算是一種成功，而現在美國顯然是打算將這樣一個成功的案例，複製在台海局勢，套用在台灣身上。

美國頒布一系列看似惠我良多的「友台」法案，顯然是受到了俄烏衝突的影響，而日本持續擴充軍事力量，並且擴大琉球群島的軍事部署，顯然也是在配合美國干涉台海的計畫，甚至，為了更好地介入台海局勢，日本還面向台灣，要建造130個彈藥庫。

據日經新聞7日報導，日本計劃在距離中國大陸和台灣較近的琉球群島全面部署存放飛彈和彈藥的彈藥庫，防衛省估計未來10年陸上自衛隊需新增90座彈藥庫，海上自衛隊則需要40座，其中70座將於未來5年落成，新建彈藥庫分布在琉球群島，從九州南端延伸至台灣，包括沖繩。

日本媒體一針見血指出，日本這麼做的目的，就是為了可能的台海衝突做準備，換言之，日本軍事力量擴張，就是奔著中國去的。日本在靠近台灣的琉球群島加強軍事部署，尤其是在靠近台灣的石垣島和與那國島，部署更大規模的導彈部隊，其實就是針對台海衝突所設置的武力裝備。

現在日本要在這一地區，建造130個彈藥庫，並且還是在未來5年內完成，這應該不僅是要滿足日本自衛隊的後勤需求，而是為了應付一旦「台灣有事」以及美日安保的需求。不為別的，就算日本自衛隊的後勤需求得到了保障，在大陸對台發起攻勢後，日本自衛隊難道膽敢出兵台海，直接軍事介入中國的內部問題嗎？

毫無疑問，日本就算打從心底真把中國當成頭號假想敵，然而卻也心裡有數，很清楚日本與大陸軍事實力差距，日本要真敢直接出兵台海，解放軍的東風導彈就敢直接打向東京。所以，日本加快擴建琉球群島的彈藥庫，應該不只是要滿足日本自衛隊的需求，而是為應付台海衝突需求，這就是奔著第一時間可以給美軍及國軍提供軍事援助去的。

尤其是日本要在5年內完成彈藥庫的建設，也是與美國的預測不謀而合，美國一直都在強調，大陸可能會在2027年左右，徹底打響統一之戰。而在美國和日本看來，軍事援助台灣不算是介入台海局勢，對台灣發起軍事援助，只是民主同盟休戚與共的支持，並不算介入中國內部問題，美國和日本就是在試探，並且想要用這樣的手段，將台海局勢與俄烏局勢同質化，潛移默化淡化介入台海局勢對美日自身的影響，台灣就只是個由頭，充當點燃火藥庫的引信。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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