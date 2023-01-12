美國軍售台灣「火山車載布雷系統」，未來國軍可藉著此款載具「邊走邊噴」地雷。事實查核中心對此議題澄清謠言，指出美國出售的布雷系統使用的是戰防雷，並非《渥太華條約》限制的人員殺傷雷：「戰防雷針對目標是坦克，人員踩在戰防雷上，會因未達到戰車的重量，戰防雷不會爆炸。」

人員踩在戰防雷不會爆炸，但卡車、農業機具與兒童校車駛過會爆炸。地雷用來炸戰車或炸人，不是重點。

《渥太華條約》的確只處理人員殺傷雷，這也是該條約為德不卒之處，2004年2月美國國務院政治軍事事務局發布的文件談美國地雷政策，便說明炸人或炸車不是重點。美國不簽署《渥太華條約》，但認知地雷引發的人道爭議，問題核心與炸車或炸人無關，美國並表態會針對炸車與炸人地雷提出處置方法。當賣武器給台灣的美國，官方文件都把炸車雷與炸人雷相提並論時，台灣輿論還努力澄清兩者差異，好似頗有科學精神、亦有政策文宣意義，但若要說戰防雷只炸車所以不殺人，這就沒什麼現實意義。

美國強調的重點在區分永久性地雷（笨地雷）或自毀性地雷（聰明地雷），這也是當下軍售台灣的重點，台灣計畫配賦的地雷將是會「過期自行引爆」的聰明地雷。但地雷聰明不代表買的人聰明，台灣輿論沒有談到，美國的政策是不擁有任何雷區，這作法已延續至少20年，目前朝鮮半島的雷區，美國強調所有權屬於南韓而非美國。美方政策清楚表態，不管是哪種地雷，炸人或炸車、聰明或持久、是好是壞，裝地雷的國家皆要自己承擔。美國現在仍庫存3百萬炸人地雷，他們是否會將之銷毀，拜登政府沒有明確承諾。美國賣地雷，買的人自己裝，自己負責管理雷區，死的是買地雷國家的人民，美國不願負責，這是美國當下關於地雷的「人道」政策。

聰明地雷未必聰明，美國國務院文件都只說其技術可靠，但沒有公布不良率，此次交易的買家，台灣軍方也沒公布。一般消費者買3C產品，是否搭載OLED，關鍵在於不良率，需要細細挑剔；國家可能買到傷及自己士兵與人民的無差別性軍火，台灣輿論卻不追究不良率。

美國律師羅斯（Kenneth Roth）過去擔任「人權觀察」執行長30年，該組織被中共指控勾結香港民運，羅斯並列入中共黑名單。「人權觀察」2004年在美國行銷聰明地雷時便發布專門報告，結論是：「聰明地雷或許比較安全，但不是安全地雷，對平民而言仍然存在無法接受的風險。清除工作，或許是比較不危險，但也如同一般地雷一樣耗時且耗費，甚至更加嚴重。也可說聰明地雷對平民的威脅性更大，因為會更大量地、隨意地施用。」

立委游毓蘭談地雷講到重點，2006年時民進黨執政，蔡英文總統當時擔任行政院副院長，立法院通過立法委員蕭美琴提案的《殺傷性地雷管制條例》，現今民進黨政府卻要買載具、計畫設置地雷，昨是今非；而國防部極力表態今日的地雷非炸人地雷。國防部忘了，《殺傷性地雷管制條例〉規範的究竟是否只限於炸人地雷，其實字意含糊，依照立法時的討論，《殺傷性地雷管制條例》規範很廣，不限於炸人地雷。

根據當年3月21日金門日報記者李增汪的報導，軍方原堅持法案名稱為《人員殺傷性地雷管制條例》，而立院協商的結果則拿掉「人員」兩字，其立法意旨就是要管制所有地雷。報導原文如下：

縣籍立法委員吳成典及台北市立委蕭美琴等人所提出的「殺傷性地雷管制條例」，於上一會期94年12月19日在國防委員會初審時，因國防部基本上反對「殺傷性地雷管制條例」之立法要面臨執行上的壓力，而於條例名稱上堅持改為「人員殺傷性地雷管制條例」，致使整部條例內容審查時橫生枝節，須送請黨團協商決定。案經本會期國防委員會召集人李文忠於昨日邀請國防部派員，與金、馬籍立委吳成典、曹爾忠、軍系立委帥化民及蕭美琴等人進行黨團協商，逐條溝通後，國防部不再堅持名稱，仍維持「殺傷性地雷管制條例」。

地雷政策事關軍武，更是民生大事，若民進黨想推翻過去自己執政時的政策，應該遵守法治，先修改當年自己力推的法律。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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