台灣處在世界公認的危險境地，台灣人民若離心離德，當然會更加危險，需要團結才能「保台」，不待多言。民進黨的蔡英文、賴清德與國民黨的朱立倫、侯友宜都在近日說到「團結」。

然而，不可否認的事實是，民進黨長期玩弄國家認同的問題，靠此發跡茁壯，越玩癮頭越大，出手越重，不可能停止，更不可能回歸符合歷史事實基本面的中華民國本位。他們一定主觀認為，去此一步即無死所。

國民黨自李登輝開始，錯誤理解「本土化」，越來越偏綠，已有陷入民進黨跟班與轎夫地位的危險，但始終不敢苟同民進黨的國家認同，顯然在兩岸議題上不能、不願且不敢完全與民進黨一條心。

是故，多人所呼籲的團結其本質是各唱各的調，都是掛羊頭賣狗肉，「一個團結，各自表述」；何況，有些團結的呼籲本質上是要打倒對方。由此觀之，台灣內部的團結必然是龜毛兔角。既然如此，想以團結的台灣對抗中共，一定是鏡花水月，這是任何政黨必須面對的現實。

這是台灣主觀造成的困境，要想破除這個困境，必須坦誠謙卑地根據客觀存在、不以個人意志為轉移的事實基本面，提出與對手不同又能觀照最大覆蓋面之事實的論述，比對手具有更能號召人心的力量。

若是還執著於要團結內部為處理兩岸事務的前提，那就是自己陷入空想空論，自找麻煩。「要從內部團結開始，不分你我、黨派，大家都愛中華民國、愛台灣，把向心力凝聚起來，面對台海、東亞穩定『我相信都可以全力以赴做好』。」這話說得浪漫虛浮。

江山是人打下來的，民意是號召營造出來的，團結是從鬆散中凝結出來的，都從來不是天上掉下的餡兒餅。孟子說過一項古今顛撲不破的真理：「得乎丘民而為天子。」其中最關鍵的就是得人心，這捨政治作戰末由。

國民黨要重返執政，就要能抓得住人心，抓人心的第一步就是先提出根據事實基本面的政治論述，喚醒群眾，不必空喊團結口號，誤導自己與群眾。而是要敢於打擊長期玩弄國家認同，以台灣獨立謊言欺騙的民進黨；同時要敢於站上一個中國的戰略制高點，揭露以消滅中華民國政府為目標之中共對中華民族的實際傷害。要敢於左右開弓，兩面政治作戰，國民黨才會有活路，才有機會落實「台灣共好」。若連不動槍炮的政治作戰都不敢，還有什麼資格誇口「保衛中華民國」？

當美國與蘇聯尖銳對立之時，雙方依然進行必要的對話溝通，兩岸的關係密切於美蘇，更應保持對話，而且是高度敏感的政治對話，這是兩岸和平的門檻條件。然而，國民黨心裡要明白誠實，在中共始終不放棄消滅中華民國政府，武嚇頻率與強度都大幅提升的情勢下，「和陸」在某種程度就是「親共」，是在台灣今天的政治環境中非常愚蠢的口號。一個「和」字會讓自己陷於戰略迷茫與戰術被動，被別人牽著鼻子走，台灣人民對此會沒知覺與看法嗎？能對國民黨放心嗎？2014年「太陽花運動」的教訓不夠深刻嗎？

2024大選，國民黨最有機會勝選者當非侯友宜莫屬，侯1月1日在臉書寫下「當前國際情勢多舛，…台灣無法置身於事外，更不能成強國的棋子」。但願是充分認知、深思熟慮之後的論斷。若敢於不做「強國的棋子」，就也應要具備對中共進行政治交鋒的勇氣與能力，否則，必授民進黨以話柄，離間台灣人民與國民黨的關係。

（作者為政大國發所博士）

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