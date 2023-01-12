媒體傳言，蘇貞昌內閣可能很快會總辭下台，這算是遲來的對民進黨九合一大選敗選負起政治責任。然而，公認的民進黨敗選最大破口自然是從前新竹市長林智堅開始引發的論文抄襲爭議，民眾對民進黨「全黨挺一人」、總統蔡英文更是下軍令要全黨的黨公職捍衛林智堅清白的荒唐行徑表達質疑，讓民進黨失去了年輕人的支持。然而國安局長、也是林智堅的指導教授陳明通，竟然選在內閣改組消息傳的繪聲繪影的關頭，對外公開聲稱「林智堅案很明顯是冤案」，難道蔡英文到現在還在保林智堅的清白、保陳明通的局長大位？讓人不能不對民進黨內閣改組的誠意打上大大的問號。內閣就算改組，無論是換成陳建仁或是鄭文燦，先不論是不是新瓶裝舊酒，如果還能容忍這樣一位指鹿為馬的人擔任國安局長，民進黨政府又有什麼救？

內閣改組傳言從民進黨敗選起一直不斷，儘管蘇貞昌下達「還稅於民」發現金六千元的指示，看似是在為自己爭取一線生機，但是九合一延長賽、立委補選吳怡農的敗選，讓蘇貞昌被重重的現實打臉──若蘇貞昌還是貪戀高位，民眾根本看不出民進黨的反省與改變。因此，近日一再傳出蘇貞昌可能提出辭呈、蘇貞昌內閣即將總辭等等傳聞。不過，筆者認為整個民進黨政府最應該下台的還不是蘇貞昌，而是國安局長陳明通。

陳明通替自己的學生指導論文，於情於理，都應該愛惜羽毛，認真勤快的指導學生遵循論文原創性要求，執行真正對社會、對學術界有貢獻的研究。陳明通卻不此之圖，讓林智堅抄襲調查官余正煌的論文，還謊稱林智堅提供余正煌民調資料，林智堅才是原創者。種種丟臉說法已被台大的學倫會打臉，林智堅確有抄襲，甚至陳明通都傳出被台大判定「永不錄用」，學術倫理有很大瑕疵。陳明通不僅不反省，居然還大動作否定學倫會的獨立判定，硬是要稱林智堅案是「冤案」，這難道不是激起年輕人與有識民眾更大的憤怒？如果陳明通不去職，就算蘇貞昌去職又有什麼用？

依據《中華民國憲法增修條文》第四條「總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局，其組織以法律定之」，可見國安局不隸屬行政院，國家安全是總統的職權。就算蘇貞昌被罵得慘兮兮得硬著頭皮總辭下台，國安局長陳明通竟然還能夠安然在位，更能顛三倒四、混淆黑白的持續聲稱「林智堅案確定是冤案」，難道這是蔡英文總統給予的權限嗎？難道這是蔡英文總統特別的信任嗎？就算先不討論國安局長的學術倫理瑕疵問題，一個國安局長如果連基本的事實判斷都弄不清楚，甚至為了自己的名聲或地位混淆黑白、否認事實，還有能力讓中華民國的國家元首、三軍統帥得知最真實的國安情報嗎？這樣的國安局長還勝任國家安全的相關職務嗎？

因此筆者認為，蘇貞昌固然應該下台，但是陳明通更應該下台。陳明通如果不下台，無論是哪位社會賢達擔任行政院長，新內閣始終還是在蔡英文與陳明通「指鹿為馬」的陰影中難以脫身，無力展開新局面，更無力應付新挑戰。如果層峰真的有意展現民進黨改革的誠意，陳明通就應該要知所進退！

（作者為國民黨副發言人）

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