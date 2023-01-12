美國歷史上曾出現過一個麥卡錫，那個麥卡錫帶來了「麥卡錫主義」。第二個麥卡錫，是剛剛就任的美國眾議院議長。兩個麥卡錫，異曲同工。

麥卡錫就任之前，就清楚表明立場：1.中美關係就是冷戰關係，美國必須贏得新冷戰，在全球範圍內與中國對抗。2.成立中國問題特別委員會，將是驢象兩黨團結一致，聯合對付中國的機構。3.結束對中國的關鍵商品依賴，打造去中國化的供應鏈。4.禁止美國養老金在中國投資，因為這是給中國提供軍費。5.擴充軍備，武裝台灣。6.推動「一帶一路」倡議的可行替代方案，聯合友邦對抗中國。7.警惕、甄別和懲處親華的精英人士。嚴防教育、文化領域的中國滲透。嚴厲打擊中國間諜。8.支持中國A4紙運動。9.支持台灣加入國際組織。10.將盡速訪問台灣。11.嚴厲指控中國，理由包括新冠病毒起源、新疆、香港等。

他的立場，並不只代表他個人，不只代表共和黨。事實上，跟民主黨的對華政策，大同小異。過去幾年以來，不管是川普白宮，還是拜登白宮，不管是哪一年的美國國會，一項項通過的反華法案，一個又一個執行的反華政策，就是明證。

這是因為，美國各方，不管是政治菁英、情報、智庫、媒體、學術、文化界，經過長期的動員跟運作，在川普上台以前，把中國視為新冷戰必須打垮的對手，就已經是舉國共識。

美國發展的瓶頸、資本主義製造的階級矛盾、種族強烈對立、利益集團、軍工複合體、西方政治跟文化勢力，這些所有力量的鬥爭與矛盾，唯一的出路，就是找到外在的目標。中國，就必然，也必須是這個目標。所有的內在矛盾，都可以藉由與中國為敵而團結。這個態勢，是不可能逆轉的。

中國只想和平發展，拚經濟，但美國認為自己要生存發展，就只能擊潰中國，只有一個積弱、貧困、擾嚷不安的中國，或甚至讓中國分裂、動盪，美國才能繼續掌握全球霸權，美國才能安枕無憂。所以，美國不可能讓中國安生。

而這一股刻意打造的反華浪潮，由美國調動，擴散到歐洲跟亞洲。歐盟、日本跟韓國民意對中國的敵視，台灣地區的台獨高漲，都是因為跟隨美國立場、政策而動。不只要讓日本、韓國以中國為敵，更要環繞中國鄰國，打造反華聯盟。

新冷戰早已開始，美國鎖定中國，打擊中國，是現在進行式。由外而內，方方面面，任何一件事，都可以把它燒成燎原大火，最近兩個月的連續事件，不過是練練手而成果斐然，人家搞的是陽謀。

而台灣，是美國反華戰略的七吋之地。台灣太好用了，用台灣反華，比用全世界反華的效果加起來還好。無本生意，有賺無賠。

台灣是美國禁臠。不管是民進黨還是國民黨掌權，都不會真正反對美國，也無能反對美國。台灣早就成為美國的租界，被美國牢牢捏著。美國怎麼可能容許兩岸心靈契合？美國怎麼可能容許兩岸和平統一？

美國在爭取時間，打擊中國科技、經濟，跟民心士氣。美國在爭取時間，打造全球的反華氛圍。美國在爭取時間，武裝台灣，讓台灣加入各種國際組織跟聯盟。

麥卡錫放話說要到台灣。甚至川普、布林肯、拜登到台灣，都想像得到。對美國政府、對美國政客、對美國軍工科技集團，都只有利益。美國的態度是，中國軍演就軍演；美國想要怎樣，就怎樣。中國任何反應，都叫做破壞和平。

美國不是要中國退讓低頭而已，美國是要中國潰敗、積弱、分裂。你要發展經濟？我當然要全方位「去中國化」。你要團結？我就分化你，你要自信自強，我就要你自卑茫然。

如果只想要和平發展與經濟，最終，將會失去和平發展與經濟。和平發展與經濟，需要國家力量的強大捍衛，沒有強大的國家，不會有和平，更不會有經濟。

（作者為作家）

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