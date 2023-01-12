民進黨在1986年成立，主要以美麗島事件辯護律師為主，像黃爾璇及尤清有博士學位的不多，而朱高正更是號稱鑽研康德的權威。或許穿草鞋出身，民進黨自從國會全面改選以來，全國不分區畫為政治、社運、學者三組輪流分配，各派系不免要吸納學者。儘管民進黨的博士沒國民黨那麼多，執政時期的內閣成員仍延攬不少博士，學者趨之若鶩，當然也不乏從政後拿博士的。

台灣教授協會成立於1991年底，結合海外歸來的理工及本土文法學者，揭櫫獨立建國，會員除依據學術專長分為人文、法政、社經、科技組，還特別設置環保組，倡議反核，大學教授走上街頭引人側目。自始，幕後推動者以台獨聯盟為主，為遷台搶灘鋪路，不甘示弱的新潮流也積極串連、四處拉人，洋獨與土獨的競逐波濤洶湧，尤其是每年會長改選的動員令人嘆為觀止。

1996年春首度總統直選，民進黨候選人彭明敏功敗垂成，憤而退黨另組建國會；不少民進黨支持者不滿黨魁許信良「大膽西進」的主張，另起爐灶成立建國黨，主要幹部來自台教會，包括李鎮源及林山田，獨盟的在野派隱身於後。

等到接任民進黨主席的林義雄整合出《台灣前途決議文》、順利推出陳水扁為2000總統候選人，本土派終於定於一尊，深綠人士紛紛鳳還巢。

陳水扁在三腳督的情況下意外取得政權，不少台教會成員學而優則仕；此外，也有一些學者為加入政府先來漂一下綠，台教會儼然是當官註冊的俱樂部。其實在政府五院裡，除了考試院或特定專業，很難說不是被摸頭，尤其是必須有黨派背書，相當難堪。至若搭順風車者對於理念有多少認識或堅持並不重要，反正「台灣已經獨立、國號中華民國」，關鍵在忠於主子。

除了深綠及漂綠，另外還有一批所謂的「親綠學者」，以人文法政專長為主，跟民進黨有點黏又不會太黏，林義雄比較清高；至於台教會則敬謝不敏，甚至認為是有統獨立場而嫌惡。在意識形態上，這些清流則又呈現一點中間偏左的粉紅色社會關懷，號稱「新社會運動」。等到蔡英文入主黨中央、甚至於問鼎九五，這批人趨之若鶩，終於不再遮遮掩掩。

前立委蔡同榮曾請我吃簡餐，提到陳水扁政府的末代國科會主委陳建仁。當時美國關心我們的資安，一群台美人回來在科技大樓幫忙，在野立委質疑其定位。陳建仁跟蔡說，那些人都是台獨的，彷彿避之唯恐不及，蔡同榮老大不高興回道「我就是台獨的！」雖說用人唯才，陳水扁驚為天人，但蔡英文是為了當不分區立委而入黨，陳建仁甫在1年前入黨，可惜人算不如天算。

內人升等多次被打回票，很想知道哪裡可以改進，系主任終於想到，「對了，聽說你先生參加什麼教會的」；她相當幽默問說，「請問這部分究竟占多少百分比？」民進黨執意將公投與大選脫鉤，台教會表示先幫小英連任再說，我在記者會公開宣布退出，30年一覺台教夢。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）