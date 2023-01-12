最近美中台關係再度面臨新考驗，對中國大陸抱持強硬立場的麥卡錫當選美國眾議院議長，大陸8日突然宣布在台灣周邊軍演，美國國防部長奧斯汀則表示「嚴重懷疑中國是否即將入侵台灣」，台海緊張情勢再升溫。

在經過15輪投票後，美國眾議院議長麥卡錫終於出線，過程中一些議員曾提出不少交換條件，最後還是因為川普出手，導致幾位議員未出席，而使過半門檻降低才得以選出議長。由此可見，目前麥卡錫議長的地位距離強勢領導還有相當的差距，因而他必須加速累積政治籌碼，以便穩住陣腳。

上任後，麥卡錫隨即因勢利導，實現其選前政見，利用兩黨的反中情緒以壓倒性票數通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」，此乃1990年代以來，眾院首度針對中國大陸成立「特別委員會」。但與以往不同的是，此次鎖定的對象是中國共產黨而非整個大陸，明顯區隔中共和中國人民。此乃大陸異議分子余茂春擔任國務卿龐佩奧的謀士後美方的策略調整，拜登上任後也繼承。該委員會會長蓋拉格表示，中共的威脅迫在眉睫，現已是關鍵時刻。可見美方不分黨派，反中情緒十分高昂。

但該委員會無立法權，只能進行調查與統整相關資訊，並針對中共經濟、技術和安全發展等方面提交政策建議或召開公聽會，不定期向眾院報告其調研結果與政策和立法建議，以便眾院各委員會可做出有力的決議，避免各自為政，並被中共各個擊破。

此前，共和黨議員曾在2020年5月在眾院成立「中國工作小組」，當時外交委員會首席議員麥考爾擔任主席，並曾邀請駐美代表蕭美琴參加該小組的圓桌會議。如今麥考爾有望回鍋擔任眾院外交委員會主席，直接掌管兩岸關係，並期待與此新的委員會合作。

此外，麥卡錫還有意要對新冠疫情加以溯源，以便兌現選舉承諾。此乃川普在總統任內的提議，要中國大陸為疫情負全責，向全球賠償10兆美元。如今麥卡錫有意追隨，這必將對美中關係雪上加霜。但1個多月前的「拜習會」，美中領導人達成協議，美國國務卿布林肯也即將在今年初訪問大陸，繼續協商相關議題。當時美中就以俄烏戰爭與美台關係展開協商，但因眾議院對中的強硬態度，布林肯此行訪中的氛圍十分不利。

再加上，美國日前通過《國防授權法》，更進一步拉攏台灣，麥卡錫也早在數月前就曾宣布，在上任眾院議長之後將會訪台。大陸8日突然宣布在台灣周邊海空域軍演，大陸外交部長秦剛與國台辦主任宋濤也都提前上任，可見北京嚴陣以待，這將再度掀起兩岸的緊張。

由此可見，當前的兩岸與美中關係又將面臨嚴峻挑戰。這種兵凶戰危的狀況對剛在九合一選舉敗選的執政黨會有利嗎？尤其麥卡錫會選擇何時訪台，更將挑起中美台關係的敏感神經，屆時也將考驗蔡政府是否真心想緩和兩岸關係，或是繼續打抗中牌助選。

（作者為國立政治大學兼任教授）