實在很難想像，一個閣揆可以像蘇貞昌做到這樣難看！無論從責任政治、各種民調數字、乃至民進黨內的諸多反彈來看，蘇貞昌真的都沒有不走的理由了。可是，從政壇到媒體，再從府院到國會，都不知道「預告」多少回了，但蘇貞昌到底辭不辭？何時辭？硬是被他演成一齣欲走還留、歹戲拖棚的懸疑劇。

蘇貞昌是總統民選以來在任時間最長的行政院長，從他4年前回鍋閣揆後，爭議事件罄竹難書，自稱「亡命之徒」的他，沉醉在「霸氣酷吏」的世界中，不僅動輒痛斥立委，所屬閣員更連番出包；但他自信與蔡英文總統搭配、力擋炮火的功能無可取代，雖然這兩年來黨內外要他下台的聲浪不斷，他卻堪稱「九命怪貓」，以致對綠營的改革形成如今尾大不掉的困局。

民進黨九合一選舉慘敗後，蘇貞昌雖然口頭請辭，旋即被慰留，之後行政院也沒有提出任何對敗選的檢討報告，反而還由小編為他做了一個《這男人太狠了》的宣傳短片，用來自我歌功頌德，即便即將請辭的風聲滿天時，他還一口氣調動了大批高層警政人事。

要不是此次在「還稅於民」改發現金的操作上，蘇貞昌過於躁進，陷蔡英文於被迫追認的窘境，府院之間的矛盾還不會具體呈現，蔡英文也不會下定要蘇下台的決心。

蘇貞昌一生在政海中浮沉跌宕，已經76歲的他是否從此揮別政壇，誰也說不準，因為他曾有背棄神誓的前科。正如民調學者游盈隆說的，強勢如蘇貞昌，這一走，怎麼吞得下去？「挑戰2024總統也許是蘇下一個人生劇本」，看來該緊張的恐怕是民進黨自己了。