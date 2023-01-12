日本為今年七大工業國集團（G7）輪值國，5月將舉行「G7廣島峰會」，此為「岸田外交」最重要的舞台，岸田文雄首相以出訪G7成員中的法、義、英、加、美為起手式，而此將成為加強防衛力、新資本主義及為實現去碳化社會的「綠色轉型」（GX）等岸田施政重點的外交布局。

此外，G7峰會將對俄烏衝突及中國所帶來的挑戰凝聚G7的共同主張，確立堅守基於法治之國際秩序的基本立場。此行重頭戲無疑是13日將登場的美日峰會，但在英國與蘇納克首相簽署日英防衛合作的《相互准入協定》（RAA）亦為看點。

岸田在上台之初的去年1月即與時任澳洲總理莫里森簽訂日澳RAA，消弭在彼此領土舉行聯合軍事演訓的障礙，此亦是1960年「美日同盟」啟動後，日本首度同意美國之外的他國軍隊進駐日本的協定。繼澳洲後，日本與英國締結RAA，將防衛合作擴及北約（NATO）成員，同時完成與「澳英美三方安全聯盟」（AUKUS）的結盟拼圖，日本形式上雖未加入AUKUS，但實質與之建立緊密的安保合作。

日本政府相關人士將日英RAA稱為自1902年的「日英同盟」以來，兩國最重要的防務協定並不為過，此為百年來日本安保的劃時代大事。岸田正致力於建構美日同盟之外的多元化安全關係，以因應中國及北韓帶給日本安全上的挑戰。日本將與英國及義大利共同推動「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）研發第六代匿蹤戰機，此為日本首度與美國以外的國家進行防衛裝備合作。

日本媒體認為，日英RAA旨在應對中國崛起。北京對此了然於胸，大陸外交部發言人汪文斌在11日記者會上表示，有關國家開展防務合作應當有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，不應製造假想敵，更不應將集團對抗的舊思維引入到亞太地區。

《讀賣新聞》去年11月民調顯示，81%日本受訪者認為中國對日本構成軍事威脅，更有68%的人支持日本增強防衛力，但弔詭的是，信任美國的日本受訪者則僅44%，多數日本國民對美日同盟是否足以提供日本安全保證，抱持疑慮。

岸田外訪的壓軸是「拜岸會」，重視盟國及國際協調路線的美國總統拜登雖將以中國的挑戰為念，與日本強化戰略安全合作，確保自由開放的印太區域。美日外交與國防部長「2+2」會談決議大幅增加在日本的反艦飛彈部署，以有效嚇阻中國，但日本仍將擴大結盟，以防「川普主義」班師回朝，損及日本安全利益。

岸田在元旦發表「新年感言」，雖未重提去歲的「修憲」，但在「安保三文件」修訂，重新定義「專守防衛」後，憲法中的和平主義或將與日本安全戰略漸行漸遠。近代的東亞歷史雖未必重演，惟日本的安保政策轉向，勢將牽動中日關係良窳，對印太地區的未來而言，禍福難料。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）