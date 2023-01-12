適逢第78屆司法節，司法院長許宗力出席研討會致詞，強調審判獨立的重要。不過，許院長突然大舉「抗中牌」，語出驚人提醒國人中共軍機、軍艦持續越過台海中線擾台，令人憂心；呼籲大家要珍惜審判獨立，否則「台灣離地獄就不遠了」。

憲法第77條賦予「司法院為國家最高司法機關」的地位，雖然許院長從「關心兩岸局勢」的立場發言，但因公開且高度政治性的言論，反而令人感到此舉似因民間協會指稱，司法改革失敗是造成民進黨大選失敗的原因之一有關。或許許院長想要移轉焦點，也或許是藉此表現熱愛台灣，希望贏得執政高層的支持。

「審判獨立」一直是司法重要圭臬，也是司法天秤的軸柱，司法院歷任院長包含施啟揚、翁岳生、賴英照、賴浩敏等多位前後任院長都以「審判獨立」為核心，主導台灣各項司法改革；同時，在任內極力排除政治性的干涉，若有公開發表政治性言論，也是呼籲政治切勿影響司法，以維護獨立審判的高度。

如今的司法院長卻讓司法天秤傾斜到政治舞台；介入政治攻防將會讓憲法法庭在審判政治案件時失去獨立專業，這是在破壞司法公信力而不自知；且許院長等於釋放出法官對國安案件判決太輕的訊息，這樣的政治表態，是站在維護執政者的角度，反而破壞了審判獨立。

許院長從2016年10月獲蔡英文總統任命至今，在任近7年少有明確、積極的角色。蔡總統就職之初，高舉司法改革大旗，相當程度影響了司法院專責司法改革之權；後來發生了多起具政治爭議的釋憲案，大法官釋憲結果都與執政黨採取相同見解，已讓外界質疑政治化高度介入了司法審判。

舉例而言，2020年從魏揚攻占行政院逆轉改判有罪，到殺警案無罪判決，行政首長對裁判結果不滿，表態支持上訴，連蔡總統也呼應。法界當時都認為，行政權嚴重干預司法，但許院長總是站在最有利的位置、迎合輿論的走向。

又從憲法法庭以憲判字第6號判決，認為5個地方議會所通過「瘦肉精零檢出」的自治條例無效或不予核定，均屬合憲。此一判決造成疑慮：難道地方為了人民健康訂立標準，不能比中央把關更嚴？從全民健康的觀點，釋憲案合理嗎？司法院竟以「國際貿易」理由限制人民「健康權」，此例直接傷害了人民健康權益。

加上2021年1月爆發前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，有約40名司法人員與富商不當飲宴，顯然司法內控機制失靈，打臉蔡總統在民國106年啟動的司法改革，此一弊病是總統還是司法院長應負政治或法律責任呢？過去蔡總統說要改革司法，如今卻弊案連連，民進黨九合一敗選是否也是肇始於當年蔡總統干涉司法所產生的後遺症？

事實上，我國在數位及網路審判上正逐漸落後對岸科技法院愈來愈多；對岸不僅已建構數位法院的審判應用、影像存檔、文書認證，也建構了運用數位證據來正確認定事實，甚至證人遠距詢答的制度。反觀台灣，有關數位證據調查程序與規範，尚有許多問題，而許院長根本避而未談，卻有空奢談兩岸關係，未免畫錯了重點。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）