總統府已證實，將會在立法院這個會期結束後研商內閣改組事宜。看來困獸猶鬥多日的行政院長蘇貞昌，最終還是躲不過下台的命運，喜歡引用英相邱吉爾名言的他，應該很快就會迎來「酒店打烊」的時刻。

替蔡英文擋火功能不再

其實對很多人來說，蘇貞昌早就該走人了。身為總統民選後單一任期及總任期最長的行政院長，他的上台和不斷留任，充滿了與總統蔡英文之間的權力張力；蔡英文充分利用了蘇貞昌對權位的迷戀，以及專斷跋扈的個性，做為面對外界挑戰甚至反對其權威的擋火牆，草船借箭的結果，讓蔡英文一次又一次從民怨的火線戰場上全身而退。

4年前的1月分，蘇貞昌接替因民進黨九合一大選失利而請辭的前行政院長賴清德，而這一次，民進黨再次於九合一大選挫敗，外界不斷要求蘇貞昌應為執政不力率內閣總辭，不過，第一時間，他硬是撐了下來。然而，夜路走多了，終究會遇到鬼。蘇貞昌倒行逆施過了頭，這回蔡英文也受傷不輕，既然火都燒到了蔡英文，蘇貞昌防火功能不再，蔡英文自然沒有留他的必要了。

蘇貞昌4年行政院長任內或許成功替蔡英文擋下民意的怒火，但他卻是史上最會四處點火、放火、引火的閣揆，人緣極差。民進黨台北市議員王世堅三番兩次要求蘇貞昌應該要為這次民進黨大敗負責下台，還嗆說，再不下台就會「晚景淒涼」了。身為閣揆，竟被一個地方民代如此重炮轟擊，而且還頗多人認同，可見蘇貞昌有多麼顧人怨。前民進黨立委林濁水近日就表示，蘇貞昌「個性令人討厭」，甚至早在2020年10月台灣民意基金會的民調就顯示，蘇貞昌是「最被討厭的政治人物」。

蘇貞昌之所以這麼不得人心，當然和他的所作所為有關。長期塑造「衝衝衝」形象的蘇貞昌，標榜率領的內閣團隊是「有政府、會做事」，然而，他衝過了頭，政治黑手無處不伸，警察、公營事業、金融人事都橫加干預，到處安插蘇系人馬，用人唯私，搶占各種好位子，蘇貞昌自家人更是吃銅吃鐵毫不忌口，民進黨其他派系望梅止不了渴之餘，自然心生怨懟；反蘇勢力早已集結，只是蘇貞昌志得意滿、不以為意。

立下民主政治最壞示範

蘇貞昌是台灣民主化之後，第一位也是迄今唯一一位關新聞台的行政院長。2020年11月18日，國家通訊傳播委員會（NCC）以多次違規等理由，駁回中天新聞台換照申請。中天新聞被迫關台2年多來，NCC對中天的裁罰已陸續有多件遭北高行撤銷裁罰。因此，當初NCC據以對中天做出關台處分的主要理由幾乎已不存在，蘇貞昌下台前可以協助把中天應有的權利還給中天嗎？否則歷史一定會記上一筆，認定蘇貞昌是戕害新聞自由、立下民主政治最壞示範的閣揆。

蘇貞昌為求留任，對蔡英文表現出十分溫順的模樣，但事實上他非常跋扈，也不遵守行政、立法分際，在立法院接受質詢時，實問虛答是家常便飯，囂張傲慢的反質詢也是屢見不鮮，甚至對立委口出惡言。上行下效的結果，蘇內閣可說是史上最粗魯無文的執政團隊，習慣出言不遜的衛福部長薛瑞元、內政部代理部長花敬群，言不及義的經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等，都令民眾深惡痛絕。

說到創造並累積仇恨值，蘇貞昌絕對是內閣團隊的「領頭羊」，從疫情初起時不准口罩出口大陸、嚴拒小明入台到近日以「防止大陸民眾來台搶藥」為由，不願重啟小三通等，蘇貞昌不斷在防疫和各種施政作為中強加抗中、仇中意識，連拿掃把抵抗共軍這種無知的話都說得出口，令民眾哭笑不得。

外傳蘇貞昌是因為這次還稅於民發放現金一事挑戰了蔡英文的權威，所以非走不可。但事實上他任內造成台灣民主嚴重倒退，且在全球防疫韌性、全球國家形象、氣候變遷績效指標、環境績效指數及高教排名等多項國際評比上，台灣都大幅退步，執政不力又喜歡胡亂叫囂的蘇貞昌不只得罪蔡英文，更是得罪了全民。這樣的閣揆早就該下台了。