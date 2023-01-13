中國大陸因受新冠疫情影響採取了近3年的嚴格管控，但在這1個月內的防疫措施突然有了180度的改變，從堅持許久的「嚴格清零」政策，轉向逐步開放的方向前進，自今年1月8日起，對於出入境政策鬆綁更邁進一大步，旅客僅需出示行前48小時核酸陰性證明即可入境，取消集中隔離措施。對此，行政院還是採取一貫的保守態度表示，基於保護國內珍貴防疫資源，目前台灣並不開放大陸觀光客來台，但這就是真正的「抗中保台」嗎？

世界各國面對新冠疫情趨緩，早已開放國境並採取與病毒共存的寬鬆政策，中國大陸在面對內部，對於防疫有不同聲浪之下也做出改變，大陸國務院聯防聯控機制宣布自今年1月8日起，旅客僅需出示行前48小時核酸陰性證明即可入境，取消集中隔離措施，若發燒且快篩陽性，屬無症狀感染或輕症，則可採居家隔離，並同時把新冠肺炎更名為「新冠感染」，從「乙類甲管（第二級傳染病但用第一級最嚴格方式封控」改為「乙類乙管」。

對於中國大陸爆炸性的全面開放出入境，為防止爆發另一輪新的疫情，包括日本、美國、英國、韓國、印度、以色列、義大利、西班牙、馬來西亞及法國等國家，都對來自大陸的旅客，祭出新防疫規定。

面對中國大陸大開國門，行政院長蘇貞昌9日在擴大防疫會議時表示，目前自大陸入境台灣的旅客仍有近2成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，目前台灣並沒有開放大陸觀光客來台，藉此再向全國人民宣傳「抗中保台」的決心。

其實政府口口聲聲說，台灣基於防疫，不開放大陸觀光客來台，根本就是個假議題，陸客是否來台？是否可以來台？完全就無法操之我方。早在2019年大陸文化部和旅遊部同時宣布，自該年的8月1日起暫停大陸47個城市人民來台自由行，隨後團體旅客也陸續限縮，接著不到半年的時間，全球便爆發新冠病毒疫情，台灣的陸客也瞬間歸零。

簡單地說，自2019年以來大陸官方已宣布陸客全面暫停赴台，可以往來於兩岸的人民大多是本國籍的台灣人民、持有專案申請來台工作或交流的大陸籍人士、申請短暫居留的大陸配偶或是外籍人士等等，在陸客赴台的議題上我方根本沒有主導權，反觀大陸政府因為兩岸關係的惡化，取消了兩岸紅利之一的陸客赴台。

由於民進黨政府長期以來打著「逢中必反」及「抗中保台」的旗號，並向全民操作「恐中」氛圍，也時常對政敵貼上「親中」及「親共」的標籤，藉此取得台灣人民信任、獲取選票、贏得政權，但在大陸政策上始終未提過定海神針的「九二共識」，大陸政策空洞到讓人感覺不到有政策存在，陸委會與國台辦，海基會與海協會更形同虛設，除了先前建立的基本業務往來之外，陸委會對於國台辦更常常被已讀不回，對於兩岸關係的發展、經貿的交流、人員的往來等更是停滯。

事實上，政府對於兩岸關係的忽視及冷落，最有感的應該就是長駐大陸發展的台商、台幹及台生了，兩岸交流最密切時期，兩岸一共多達60餘個航點，每月航班超過5000架次，還有不少包機直航、小三通。受到新冠肺炎影響，小三通被迫關閉，台灣在2020年2月10日起也宣布限縮航班，隨後大陸方面實施清零政策，關閉多條航點，讓原本往來最密集的航線，瞬間降至冰點。

目前兩岸僅剩下桃園上海、桃園成都、桃園廈門、桃園北京、高雄廈門、松山廈門7個對飛航點，據111年11月民航局最新統計的數據，兩岸航班僅剩234架次。如今疫情已經趨緩，兩岸的居檢政策也放寬，但航點、班機的數量，以及雙邊政府的態度，卻未見對話合作的跡象。

隨著「春節小三通專案」的開放，金廈、馬祖小三通分別於7日、8日復航，實施時間為春節前後兩週（112年1月7日至同年2月6日），重啟了兩岸交流的一扇窗，但對象只限金馬民眾和陸配，被戲稱為「半套小三通」，讓期待透過小三通回鄉過節的台商、台幹和台生，備感失望。

去年的9合1大選，民眾已適時地向執政團隊表達施政上的不信任及不滿，政府不應該對於兩岸關係「逢中必反」，對於在大陸就學、工作及生活的國人應該要有適當的人道協助，例如全面開放小三通、增加兩岸直飛航點及航班，讓國人返鄉的路更加便捷；對於陸客方面，政府也應該持更開放的立場，若有朝一日大陸的疫情更加趨緩，全世界的國家都在迎接陸客的當下，我們也沒有理由將陸客拒之門外，不賺陸客的觀光財。

再者，我們對於中國大陸也不宜保有過度意識形態，在面對全球化的今日，面對全世界不同國家人民更應該一視同仁，就像蔡英文總統，在元旦文告罕見地表示，大陸疫情升溫，「只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。」這樣的釋出善意。

若是兩岸關係的發展，蔡政府願意先遞出善意的橄欖枝，以台灣人民及兩岸人民共同的福祉作出發，雙方在符合對等尊嚴的基礎上，由我方先行推動小三通的全面開放，兩岸航班的逐步增班，大陸疫情趨緩後歡迎陸客來台，在政治上追求「求同尊異」或者「求同存異」，在經過正式及非正式充分的溝通之後，相信中國大陸也願意跟蔡政府作適度的交流與對話。政府不應一味地提倡「抗中保台」，時間久了這帖藥也沒有效了，終究無法得民心。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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