主計總處日前公布薪資中位數報告，這份報告全名為「受僱員工全年總薪資中位數及分布統計」，統計的對象是工業及服務業所僱用的上班族，薪資是包括年終獎金、紅利的年薪，而統計重點除了中位數，還有薪資分布的變化。

這項統計自2016年首度公布，迄今已七年，本次公布的結果反映薪資中位數成長緩慢，2021年年薪中位數50.6萬，遠低於平均數67.0萬，近十年（2012～2021）中位數只成長14％，低於平均數成長率21％，道出台灣中產階層的無奈，不要以為14％還不錯，平均到每一年可能比通膨率還低，是以上班族時有怨言。

所謂中位數是指一群數列排序後，居中的數字，例如小學生由矮而高排隊，若一排有11人，第六位的身高就是這一排的中位數，依此類推，2021年於國內各大企業上班者有813萬人，依其所領薪水排序後，約第406萬這位上班族的薪水即中位數，他在這一群領薪水過日子的人裡，贏了一半，也輸了一半，因此頗適合反映中產階層的處境。事實上，薪資中位數的出現正是有感於薪資平均數與民眾無法共鳴，然而這並非統計有什麼問題，而是平均數易受極端值影響，中位數則無此毛病。

本次報告有兩大重點，一是薪資中位數成長緩慢，二是領不到平均薪資的人口比率快速升高，從研編之初2009年61.6％升至目前68.3％，用白話文說，2021年在813萬名受僱員工裡，高達555萬人領不到平均薪資，這反映了一個事實，前1％、0.1％、0.01％極端高薪者疾升的薪資，正拉大平均數與中位數的差距，以致薪資分布右偏的情況逐年加深。而讓不均度擴大的原因包括：城鄉差距、產業政策、租稅政策、人力政策與教育政策等等，主事者必須重新檢視，否則不用五年，低於平均薪資的上班族便要超過7成了，屆時會招來多大的民怨，難以想像。

主計總處自2016年以來所公布的薪資中位數，已揭開了薪資分布逐年右偏的真相，遺憾的是，這個右偏並未得到政府應有的重視，有鑑於此，為讓這份統計發揮更大的影響力，我們有以下三點建議：

第一、統計範圍擴及公部門：可能多數人並不清楚，這份統計的對象雖是上班族，但只及於工業、服務業，而不含政府部門，因此軍公教約百萬名公部門的上班族未在統計之列，若加計公部門，則受僱者將由現在813萬人增至916萬人，如此估得的薪資中位數才是真正的中位數，少了政府部門，這份統計的代表性明顯不足。把公部門納入統計，在早年可能有困難，因為中位數最初是綜合薪資統計、人力運用調查調校推估而得，自發布的第三年即改採稅檔、健保檔等大數據估算，從大數據的應用而言，把政府部門裡的百萬名上班族也納入，並非難事。

第二、公布更細的薪資分布統計：如前所提，今天主計總處已採用大數據估計薪資中位數，運用如此豐富的資料，卻只公布十等分位組分界點（九個分界點），實在可惜，昔日樣本數少，過細的分布估不出來可以理解，然而如今運用大數據，若還是只估十等分位組分界點，這豈不是拿著名劍干將去砍柴，徒然浪費了大數據的倚天之能。

事實上，財政部每年依所得稅檔，早已公布到20等分位的得了，而每一等分位又取四分位數，換言之，已公布到前1.25％的極端高所得族群了。財政部能，主計總處沒有理由不能。

第三、薪資中位數應每年出報告：薪資中位數每年只發布12頁新聞稿，不像薪資統計、人力運用有完整的年報而詳列分析表，運用如此多的資源與人力而不編年報，實在可惜。若有可能，應將研析成果編成統計報告，以供外界參考。

我們肯定主計總處近年的努力，尤其在海外就業、非典型就業、縣市別薪資等領域屢有創編、精進，非僅充實政府統計，也有助於外界對勞動市場的認識，但如同前主計長汪錕昔日所言：「統計是以數據來表達自然或社會現象，分析問題癥結，進而提供解決問題方法的一門科學，因此如何提升統計的廣度、深度與確度是必須努力的重點」這雖是28年前的一席話，今日重溫仍如暮鼓晨鐘，值得統計部門文官深思。