去（2022）年12月5日，教育部長潘文忠在立法院司法及法制委員會上公開強調，對於論文抄襲事件的產生，大學應課責指導教授。

然就指導研究生論文的實務而言，冀盼由指導教授「自行確保」研究生究竟有無抄襲行為，事屬「幾無可能」的任務。而此，也就是何以連頂尖大學，都要求研究生在參加學位論文口考前，需先簽署「切結書」，以宣示其論文若涉有違反學術倫理問題，則全由研究生自行承擔後果，「與指導教授及論文口試委員無關」！

所幸，自上（20）世紀末以來，從英語、其他主要外語，乃至於中文的「期刊論文比對系統」陸續問世並日趨成熟，且水到渠成的演進為一個仰賴科技把關的論文防弊措施。自此，藉由「防抄襲軟體」，壓低撰述內容的「重複率」，提高論文的「原創性」，就成了研究生在辦理畢業離校手續前，必須先予交付的一份必要文件。

不過，上述的這些實務經驗，並不適用於余正煌與林智堅二人的論文抄襲案。理由很簡單，因為兩造都是由陳明通指導。也因此，陳明通完全沒有任何可以迴避其學術倫理責任的空間。

惟匪夷所思的是：陳明通竟於今（1/12）日傍晚，由林智堅的律師代發一紙聲明書，並經中央社公諸於世。其內容大抵是指摘余正煌於民國105年3月8日寄給他的研究計畫以及最後的論文，在「研究設計」上，絕大部分皆係取自林智堅在同年2月1日提交的論文計畫內容。陳明通公然控訴余正煌：「只是增加一點文獻檢討並引註」。

設若陳明通的上揭聲明為真，其實也與余正煌絲毫無關。畢竟，陳明通也是余正煌的指導教授，而「研究設計」，本就是必須由指導教授檢視核可。是以，陳明通的該紙聲明書，至多只是「今日的」陳明通，為了維護林智堅，而否定了「昔日的」陳明通！

然而更糟的是，為了維護林智堅，陳明通於12日傍晚發出的聲明書，還至為不幸地產生了「殺無赦」的血滴子惡果，也就是把「拜在陳明通門下」的弟子們，盡皆通殺！君不見，媒體早曾報導：由陳明通指導的近20本碩博士論文，全都取用台大東亞中心「亞洲民主動態調查」的同一份調查資料，形同「一魚20吃」。依此試問：其中有哪一位研究生，能夠產出截然不同的「研究設計」？

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