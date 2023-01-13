我在軍中服役20年，見識過許多英明的長官，也難免遇到某些酒囊飯袋，而這兩類長官最大的差異，首在決斷。

好比我曾經在海軍總部武獲室任職兩年半，中間多次向總司令，或國防部更高階的長官簡報，每一次簡報都要先向武獲室主任雷學鳴中將試報，從無一次例外，聽完簡報，雷主任當場便能指出哪一頁、哪一行、哪一字的修訂意見，然後這份重要的簡報便「定案」了。對於承辦參謀而言，決斷明快的長官，工作起來最省時省力。

反之，我也碰過某些意見很多，但總是下不了決心的長官。一份簡報修訂了又修訂，過程中但見他皺眉不展、茶飯無心，無論參謀如何分析利弊得失，他就是擔心這、擔心那。碰到這種酒囊飯袋，參謀只能自認倒楣。討論到後來我根本什麼意見都懶得講，反正東南西北他全拿不定主意。而幾乎沒有一次例外，直到被時限逼到最後，他才會心不甘、情不願地將簡報交出去。

一個計畫或簡報，反覆討論了又討論、修改了又修改，次數不要多，十幾二十次就會讓你終生刻骨銘心。

總統府說，兵役延長方案修改56次。修改56次，別說我不曾碰過，今生甚至不曾聽過。我無法想像國防部的承辦參謀，如何熬過那段痛苦的討論時光！便無法想像將國家交到這種領導者的手中，要人民如何放心？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※