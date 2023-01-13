據報章所載，賴清德說，「民進黨是第一個土生土長的本土政黨，民進黨存在目的只有一項『為台灣打拚』，如果沒有這種決心、沒這種覺悟的人，請早點離開，若要在黨內，意志只有為台灣打拚，沒有第二句話」。

看來王世堅、高嘉瑜、郭正亮三個被許多深綠民進黨員所指斥的「戰犯」，恐怕是岌岌可危了，雖然未必就會被「開除黨籍」，但「留黨察看」是一定免不了的，而最關鍵的就是這三位被指名道姓責難的人，會不會斂息鋒芒，從此少言寡聲，不再針對民進黨說三道四，甚至開始痛自懺悔，為前此的言行作道歉之舉了。

平心而論，在這三人之中，郭正亮是早就應該被「開除黨籍」的了，他批判民進黨的直接、強烈，相較於已被開除黨籍的吳子嘉，是遠遠有過之而無不及的，而且其影響力、信服力，也是王世堅、高嘉瑜所難以相提並論的，但不知為何，民進黨從高層到基層，都不太敢在太歲頭上動土。郭正亮早已沒交黨費，且也自承「不再是民進黨黨員」，開除不開除，對郭正亮已無關緊要，說不定還是「求仁得仁」，但對民進黨來說「黨籍仍然保留」，終究是芒刺在背，面子上掛不住，恐怕賴清德接任黨主席後，也非處理不可的了。

王世堅與高嘉瑜都是曾對民進黨內部砲聲隆隆的敢言之士，但他的砲口是定向的，專挑幾位他不認可的人物而發，批評蘇貞昌最為猛烈，甚至拿袁世凱來加以諷刺，而對林智堅也是砲火猛烈，對王浩宇這個被罷免的小咖，更是不假辭色，斥其為「太監」，但對民進黨的主張，基本上該擁護的時候，還是竭誠擁護的。

高嘉瑜發論為言，其實在這三人之中，可以說是較輕描淡寫的，既不針對任何人，也未反對民進黨的主張和路線，但總是憂心忡忡的「慮其後患」，其用意本來是在「提醒」民進黨須有更周詳的考慮及對策，但卻偏偏「憂慮成真」，尤其是「一屍五命」之說，竟成為民進黨2022大敗的「讖言」，激起不少泛綠民眾的憤怒，不免將一應的咎責，轉加於她身上。

郭正亮年紀已老邁了，開不開除，對民進黨並無若何影響；王世堅率直敢言，雖讓許多人恨得牙癢癢的，但他安於市議員的職位，擁有深厚的民意基礎，雖明顯具有上攻立委的實力，卻不願攪動原有的立委布局，而蘇貞昌、林智堅看起來也差不多將於政壇上消音了，所以開除不開除，還是面子事大，無損於王世堅的實力。

至於高嘉瑜，恐怕除了面子之外，還會牽涉到立委提名的問題。港湖區的立委，想必已有人躍躍欲試，甚至傳出了連基進黨的吳欣岱都想「取而代之」，開除不開除，將直接影響到未來民進黨立委席次的增減。這是高嘉瑜的危機，但也是個轉機，卻才是賴清德未來任黨主席後最燙手的山芋。開除高嘉瑜，贏得面子，卻將失去裡子，就看民進黨捨得不捨得這一席立委的席次了。

在非綠的陣營中，這三人都是頗受歡迎的，站在非綠群眾的立場，最好是民進黨大刀闊斧，「內除黨賊」，將這三位「背骨」者，一開了事，皆大歡喜。後續變化將會如何？就請大家拭目以觀了。

（作者為退休大學教授）

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