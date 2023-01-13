1937年3月的一個晚上，中國駐蘇聯莫斯科大使館蔣廷黻大使接到館員報告，有三位不願透露姓名客人求見蔣大使，來客在見到蔣，即表明他是蔣經國，並介紹他的俄國夫人（蔣方良）及不滿二歲的兒子（蔣孝文），同時表達全家想回中國的心願。經國先生的返國之路，就在蔣大使巧妙的安排下，帶著家人及兩件送給父親及未曾謀面繼母的禮物，於4月初在海參崴搭乘蘇俄貨輪，4月19日抵達上海，回到闊別12年祖國的懷抱。幾天後，經國先生在杭州見到父親，也是中國當時最有影響力的領導人物蔣委員長，當天蔣在日記寫下「先母在天之靈，一定欣慰經國回來」。

1938年的春天，中日戰爭爆發進入第二年，老蔣總統聽從江西省省主席熊式輝建議，將還在溪口家鄉韜光養晦，努力向學的經國先生，派到南昌擔任保安處少將副處長，從那天起，經國先生命運就與中國緊緊綁在一起，直到1988年在台灣辭世。

細數經國先生從政半個世紀，他將人生最精華近40年的生命，全部奉獻給台灣這塊土地上，尤其在他當政16年(1972-1988)期間，知人善用，清明政治；全力發展經濟，帶領國家邁向民主，政績有目共睹，他沒有辜負人民的寄託，在生命結束前，繳出一張又一張漂亮的成績單。

漢朝文景之治，唐朝貞觀之治，締造了國富民安的漢唐盛世，其治國之道，也成為近代中國政治家追求的典範；著名民國史學者呂芳上博士在「蔣經國大事日記1972」一書總序寫到「他一生最後16年，可說是盡瘁國政……這16年的政府政績即使不稱為『經國之治』，說它是台灣的『蔣經國時代』絕不為過」。

從年輕就被老蔣總統賞識，大力栽培的前台灣省主席吳國楨，在與蔣家反目成仇，出走美國期間，曾上書給蔣直言「鈞座之病，則在自私.....愛權勝於愛國，愛子勝於愛民…..」，表達心中的不滿與怨恨，老蔣總統是否真是如此，就留待後世史學家來評斷了。

經國先生畢生對國家貢獻及人民的付出，恰巧翻轉吳國楨對老蔣總統的評斷，經國先生的政治生涯功過，或許正反各有評價，但他「愛國勝於愛權，愛民勝於愛子」的政治定位，無懈可擊。領袖必須平凡卻又不平凡，雖位居崇高神聖地位，但也是我們民眾百姓的一員，經國先生確實將蔣經國的名字與人民結合在一起了。

回顧經國先生一生，在蘇聯被迫害過，回到中國大陸被冷落過，來到台灣開始嶄露頭角後，被國民黨大老埋怨過，出國被留美台獨學生暗殺過，執政後被反對黨痛恨過，即使死後安安靜靜，孤孤零零躺在慈湖頭寮，執政的民進黨還不肯放過他，用來謀取政治紅利，真是喪盡天良。

故總統經國先生1910年4 月27日（農曆3 月18日）於奉化溪口出生，1988年1 月13日在台北七海寓所辭世，享年78歲，遺體至今奉厝在大溪頭寮，今年今日是他辭世35周年紀念。

（作者為退役空軍上校）

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